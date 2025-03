Maracanã bate recorde com 64 mil torcedores em final do Carioca

No último domingo, o Estádio do Maracanã foi palco de um emocionante clássico entre Flamengo e Fluminense, que terminou empatado em 0 a 0. Este jogo, que marcou a final do Campeonato Carioca de 2025, viu o Flamengo ser coroado campeão da competição. A partida atraiu um público impressionante de 64.351 torcedores, estabelecendo um novo recorde de público para o ano.

A receita gerada pelo evento foi igualmente notável, totalizando R$ 4.315.309,00. Este valor superou a marca anterior, registrada em um confronto entre Cruzeiro e Atlético-MG, que havia atraído 57.252 pagantes no Mineirão durante a sétima rodada da fase inicial do torneio, com uma renda de R$ 4.169.354,00.

Além do recorde na final, o Flamengo também se destacou na semifinal do Carioca ao receber 55.096 torcedores no segundo jogo contra o Vasco, garantindo assim sua vaga na decisão.

A seguir, os cinco maiores públicos pagantes da temporada de 2025:

Jogo Estádio Pagantes Renda Flamengo 0 x 0 Fluminense Maracanã 64.351 R$ 4.315.309,00 Cruzeiro 0 x 2 Atlético-MG Mineirão 57.252 R$ 4.169.354,00 Flamengo 2 x 1 Vasco Maracanã 55.096 R$ 3.779.935,00 São Paulo 3 x 1 Corinthians Morumbis 54.855 R$ 3.332.358,00 São Paulo 1 x 0 Novorizontino Morumbis 52.315 R$ 3.371.196,00

Fonte: Gato Mestre