Pedalada Pelada em São Paulo: Um protesto pela segurança dos ciclistas

No último sábado (15), a Avenida Paulista foi palco da Pedalada Pelada, um evento que reúne ciclistas nus e seminus, com o intuito de chamar a atenção para a vulnerabilidade dos ciclistas no trânsito. Essa manifestação faz parte do movimento mundial conhecido como World Naked Bike Ride, que há mais de duas décadas busca conscientizar a população e as autoridades sobre a importância da segurança viária para os usuários de bicicletas.

Organizado pela Massa Crítica São Paulo, o ato é descrito em uma postagem nas redes sociais como uma forma de dar visibilidade aos meios de transporte não motorizados. “Ao não utilizar roupas, os aderentes tornam-se menos invisíveis durante a campanha”, afirma a publicação, destacando o impacto visual da manifestação.

O propósito central do evento vai além da mera exibição; ele também enfatiza questões como a segurança no trânsito, a redução da poluição e a promoção de uma visão positiva sobre os corpos das pessoas. Os organizadores sublinham que a Pedalada Pelada é um protesto contra os efeitos prejudiciais do uso de petróleo, automóveis e fontes de energia não-renováveis.

A mobilização atraiu diversos olhares na Avenida Paulista, onde os ciclistas demonstraram solidariedade à causa e promoveram um diálogo sobre a necessidade urgente de melhorias nas condições de segurança para os ciclistas nas vias urbanas.

Além disso, iniciativas voluntárias, como projetos na zona leste da cidade de São Paulo, têm se destacado ao ensinar adultos a andar de bicicleta, contribuindo para um aumento na conscientização sobre o uso sustentável do transporte e promovendo um estilo de vida mais ativo e saudável entre os moradores.