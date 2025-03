João Fonseca conquista o título do Challenger de Phoenix

Na jornada rumo ao Masters 1000 de Miami, o tenista brasileiro João Fonseca teve um desempenho notável, superando o adversário cazaque Alexander Bublik em uma intensa final no Challenger de Phoenix. A vitória veio com um placar apertado de 2 sets a 0, ambos decididos em tie-breaks, com parciais de 7/6, após uma partida que durou 1 hora e 43 minutos.

Com apenas 18 anos, João Fonseca continua a se destacar no cenário do tênis mundial, conquistando seu terceiro título na temporada de 2025. O triunfo no Arizona não só solidifica sua posição crescente no esporte, mas também garante ao jovem atleta um prêmio de 250 mil dólares (aproximadamente R$ 1,4 milhão) e 175 pontos valiosos no ranking da ATP.

A partida não foi simples. Desde os primeiros games, Bublik demonstrou ser um oponente complicado, utilizando estratégias com bolas curtas que testaram a habilidade de João. O primeiro set foi marcado por uma troca intensa de quebras de saque – cada jogador conseguiu quebrar o serviço do outro em momentos cruciais. Embora João tenha estado próximo de fechar o set aos 6 a 5, alguns erros sob pressão resultaram em um tie-break.

O primeiro tie-break se revelou igualmente disputado. Com coragem e determinação, João manteve sua agressividade mesmo diante dos desafios. Após 49 minutos intensos, ele finalmente selou a vitória na primeira etapa.

No segundo set, João iniciou confirmando seu saque e estabelecendo um equilíbrio constante na partida. Bublik, por sua vez, aumentou sua confiança e começou a arriscar mais em suas jogadas. Em um momento crucial, quando João liderava por 5 a 4 e tinha a chance de encerrar a partida, Bublik reagiu com aces decisivos para manter-se no jogo.

Com mais um tie-break à vista, Bublik ofereceu outra oportunidade a João para garantir o título. Desta vez, melhorando sua performance em serviços, o brasileiro rapidamente assumiu uma vantagem de 5 a 0. Quando chegou ao seu quarto match point, João precisou apenas de uma chance para concretizar sua vitória.

Antes da final, João já acumulava 870 pontos e ocupava temporariamente a 64ª posição no ranking da ATP. Mesmo se não tivesse conquistado o título em Phoenix, ele não cairia abaixo do 68º lugar. Agora, com essa importante vitória, ele deve entrar no top 60 do ranking atualizado nesta segunda-feira, dia 17.