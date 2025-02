Rio Open: João Fonseca ressalta aprendizado para a carreira

Após conquistar seu primeiro título ATP da carreira, João Fonseca não conseguiu manter o embalo e foi derrotado na estreia do Rio Open, apresentado pela Claro. O carioca lutou após um início ruim, mas não conseguiu evitar a eliminação para o francês Alexandre Muller.

Em sua primeira participação no maior torneio ATP da América do Sul, Muller superou o tenista da casa por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6(4). O francês vai enfrentar na segunda rodada o argentino Tomas Martin Etcheverry.

Fonseca ressaltou após o jogo que não conseguiu fazer o seu melhor em quadra e superar o nervosismo do momento e que o lado positivo é o aprendizado que fica, aos 18 anos, para os próximos desafios que terá na carreira depois de uma série de grandes resultados tão cedo.

“Eu sabia que o nervosismo iria bater, que eu teria que enfrentar o nervosismo, teria que enfrentar o medo de jogar com tanta gente. Tentei de todas as formas e com todas as minhas forças, mas infelizmente não consegui. Faz parte do esporte, esses momentos vão chegar, é seguir evoluindo e aprendendo com essas experiências para ficar mais forte no futuro”, disse Fonseca.

“Não consegui jogar meu jogo, não consegui ser do meu jeito dentro de quadra, meu jeito alegre, meu jeito feliz de jogar, não consegui jogar com o público, essa foi a minha frustração hoje, não consegui ser eu dentro de quadra. Só tenho a agradecer o carinho do público brasileiro por ter me apoiado. Triste por não estar fazendo mais um jogo com o melhor público do mundo, mas é seguir trabalhando”, completou.

Alexandre Muller explicou qual foi o diferencial sair com a vitória e destacou o potencial do carioca para atingir grandes feitos na carreira.

“A chave foi me manter focado em mim mesmo e não pensar no público que estava contra mim, apenas pensar na tática que eu precisava fazer em quadra para vencer o jogo e foi o que eu fiz hoje”, disse Muller.

“Estou muito feliz porque tenho certeza que ele vai ser uma lenda do tênis, porque está indo muito bem mesmo ainda sendo tão jovem. Estou muito feliz pela minha vitória. Quando eu parar de jogar tênis, vou poder dizer aos meus filhos que joguei com Fonseca na Quadra Central do Rio Open e venci. Lamento pelo torneio porque sei que ele é uma superestrela já, mas eu dei o meu melhor para vencer”, completou.

Fonseca e Muller participam de ação com os CãoDulas

O jogo entre João Fonseca e Alexandre Muller teve a ação CãoDulas, que já é uma tradição no Rio Open, em parceria com a PremierPet, que incentiva a adoção responsável de cães. Os tenistas entraram em quadra carregando dois dos cães que estão disponíveis para adoção.

Fonseca entrou na quadra levando Nino, enquanto Muller carregou Belinha na chegada para o jogo principal da rodada noturna do Rio Open.

Zverev pede calma com Fonseca após estreia no Rio Open

Número 2 do mundo, Alexander Zverev falou sobre João Fonseca após estrear no Rio Open. O alemão elogiou o tenista brasileiro e pediu calma ao público.

“Gosto muito do João como tenista, ele joga um tênis incrível. Gosto dele como garoto, como pessoa, mas acho que as pessoas precisam se acalmar um pouco, porque ele vai ser grande, vai ser top 10, tenho certeza que vai brigar pelos Grand Slams, mas não é hoje e não é amanhã. Ele tem 18 anos, deixem que ele se desenvolva e faça seu caminho. Porque compará-lo com Alcaraz, comigo ou algo do tipo não é justo com ele”, disse Zverev.

O principal favorito do Rio Open volta à Quadra Guga Kuerten nesta quarta-feira para jogar a segunda rodada diante do cazaque Alexander Shevchenko logo na abertura da rodada noturna, a partir das 19h.

Quem fecha o dia no estádio principal do maior torneio da América do Sul é o brasileiro Thiago Monteiro, que vai enfrentar o taiwanês Chun-Hsin Tseng em busca de sua terceira vez nas quartas de final.

O Sportv 3 transmite todos os jogos da Quadra Guga Kuerten e as partidas da Quadra 1 podem ser conferidas ao vivo no Globoplay. Os jogos das demais quadras são exibidos em www.rioopen.com/ao-vivo.

Duplas brasileiras avançam para as quartas de final

As vitórias brasileiras nesta terça-feira aconteceram nas duplas, uma delas com Orlando Luz e Felipe Meligeni surpreendendo uma dupla favorita ao título do Rio Open, o uruguaio Ariel Behar e o norte-americano Robert Galloway por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6(4).

Na véspera de completar 27 anos, Felipe Meligeni comemorou a forma como ele e Orlando Luz conseguiram jogar e ressaltou a importância de manter o nível para seguir em busca do título.

“Todos os jogos são duros, ainda mais em um ATP 500, é focar no dia a dia, no jogo a jogo. É manter a energia positiva, a gente jogou um belo nível de tênis. É seguir o foco, a gente vai em busca do caneco, esse é o objetivo principal e a gente vai atrás disso. É seguir nessa energia”, disse Meligeni.

O último jogo da noite foi vencido por Marcelo Demoliner e Fernando Romboli, que enfrentaram na Quadra 1 a dupla formada pelo colombiano Nicolas Barrientos e o francês Gregoire Jacq, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6(2).

Resultados desta terça-feira:

Primeira rodada de simples

[5] Sebastian Baez (ARG) v. [LL] Roman Burruchaga (ARG) – 6/3 7/5

[1] Alexander Zverev (GER) v. Yunchaokete Bu (CHN) – 7/6(4) 6/4

Alexandre Muller (FRA) v. [SE] João Fonseca (BRA) – 6/1 7/6(4)

[8] Tomas Martin Etcheverry (ARG) v. Corentin Moutet (FRA) – 6/3 7/6(1)

[4] Francisco Cerundolo (ARG) v. Hugo Gaston (FRA) – 7/6(9) 6/0

Damir Dzumhur (BIH) v. Dusan Lajovic (SRB) – 6/3 6/4

Mariano Navone (ARG) v. Roberto Carballes Baena (ESP) – 6/4 6/3

[LL] Camilo Ugo Carabelli (ARG) v. [7] Pedro Martinez (ESP) – 4/6 6/3 6/3

Luciano Darderi (ITA) v. [Q] Hugo Dellien (BOL) – 7/6(2) 2/2 e abandono

[LL] Jaime Faria (POR) v. [Q] Tomas Barrios Vera (CHI) – 6/2 7/5

Primeira rodada de duplas

[WC] Orlando Luz (BRA)/Felipe Meligeni Alves (BRA) v. [2] Ariel Behar (URU)/Robert Galloway (USA) – 6/4 7/6(4)

[WC] Marcelo Demoliner (BRA)/Fernando Romboli (BRA) v. Nicolas Barrientos (COL)/Gregoire Jacq (FRA) – 6/4 7/6(2)

[Q] Francisco Cabral (POR)/Jean-Julien Rojer (NED) v. Alexander Erler (AUT)/Constantin Frantzen (GER) – 7/6(5) 6/2

Luciano Darderi (ITA)/Mariano Navone (ARG) v. Francisco Cerundolo (ARG)/Tomas Martin Etcheverry (ARG) – 1/6 7/6(4) 11-9

PROGRAMAÇÃO DESTA QUARTA-FEIRA

Quadra Guga Kuerten – a partir 16:30

Francisco Comesana (ARG) vs [6] Nicolas Jarry (CHI)

Não antes de 19:00

[1] Alexander Zverev (GER) vs Alexander Shevchenko (KAZ)

A seguir

[WC] Thiago Monteiro (BRA) vs [Q] Chun-Hsin Tseng (TPE)

Quadra 1 – a partir de 17:00

Rafael Matos (BRA) / Marcelo Melo (BRA) vs [4] Austin Krajicek (USA) / Rajeev Ram (USA)

Não antes de 18:30

[5] Sebastian Baez (ARG) vs Mariano Navone (ARG)

A seguir

[1] Maximo Gonzalez (ARG) / Andres Molteni (ARG) vs [WC] Marcelo Demoliner (BRA) / Fernando Romboli (BRA)

Quadra 2 – a partir de 18:00

Pedro Martinez (ESP) / Jaume Munar (ESP) vs Roberto Carballes Baena (ESP) / Alexandre Muller (FRA)

A seguir

Após descanso – Luciano Darderi (ITA) / Mariano Navone (ARG) vs [WC] Orlando Luz (BRA) / Felipe Meligeni Alves (BRA)

Sobre o Rio Open 2025:

O Rio Open 2025 conta com patrocínio máster da Claro, patrocínio do Santander, Mubadala, Shell, BetNacional,Black Princess, Engie, Emirates e Zurich. Também com as empresas Rolex, KIA, Seara Gourmet, Herbissimo, EMS, B3, Star+, EMS, Disney Cruise Line e, ainda com White Martins, Rede Dor, Tegra Incorporadora, IBMEC, Café Melitta, PremierPet, Zetaflex, Shopping Leblon, ALLOS, Sorvete Magnum, Copa Energia e Grey Goose.

A Fila será a responsável pelo material esportivo e a Wilson fornecedora da bola oficial do evento. Já a Worldwine oferecerá o espumante e vinho oficiais do Rio Open e a Lider fornece o mobiliário para o Corcovado Club, Espaço Pedra da Gávea e para o Players Lounge.

O SporTV é a emissora oficial do Rio Open e exibe em HD todos os jogos da quadra central para o Brasil e mais de 140 países através da ATP Media.

O evento é incentivado pela Secretaria Especial do Esporte do Ministério do Esporte, através da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Também é viabilizado pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado do Rio de Janeiro por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.

O Rio Open é uma promoção IMM com realização do ICT.