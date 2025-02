João Fonseca é eliminado na primeira rodada do Rio Open após vitória recente em Buenos Aires

O tenista brasileiro João Fonseca não conseguiu manter o bom desempenho que o levou ao seu primeiro título de nível ATP, ao ser eliminado precocemente no Rio Open. O jovem atleta, que recentemente conquistou o ATP 250 em Buenos Aires, foi derrotado pelo francês Alexandre Müller, atualmente na 60ª posição do ranking mundial, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/4), em uma partida que durou 1h32min.

Fonseca, de apenas 18 anos, havia alcançado um marco significativo em sua carreira ao levantar o troféu na Argentina, onde superou recordes de tenistas renomados como Roger Federer e Pete Sampras. Com essa conquista, ele ascendeu ao posto de número 1 do Brasil no circuito profissional.

Na quadra Guga Kuerten, repleta com aproximadamente 6.200 torcedores, a expectativa era alta. A torcida aplaudiu calorosamente a entrada de Fonseca, que inclusive teve um momento de sorte ao vencer o “cara ou coroa” antes do início da partida. Contudo, a alegria rapidamente se transformou em apreensão quando o brasileiro enfrentou dificuldades logo no primeiro set.

Apesar de ter conseguido o primeiro break point da partida no game inicial, Fonseca não aproveitou a oportunidade e viu Müller dominar os pontos subsequentes. O francês impôs um ritmo intenso e rapidamente estabeleceu uma vantagem de 5/0 no placar, finalizando o set inaugural sem grandes desafios.

O segundo set trouxe um leve equilíbrio. Fonseca começou a cometer menos erros e disputava cada game de forma mais competitiva. Entretanto, Müller continuou firme em sua estratégia, apresentando um jogo sólido e preciso. O brasileiro conseguiu vibrar ao vencer o sétimo game e colocou-se à frente com 4/3.

A disputa seguiu acirrada até chegar ao tie-break, onde o francês manteve seu elevado padrão de jogo e garantiu a vitória. Essa eliminação precoce frustrou as esperanças da torcida brasileira que sonhava com um feito inédito: a possibilidade de um tenista local vencer consecutivamente os torneios ATP 250 de Buenos Aires e do Rio Open.

Vale ressaltar que Fonseca possui a melhor campanha de um tenista nacional na história do Rio Open até agora, tendo alcançado as quartas de final em 2024, empatando com outros grandes nomes como Thomaz Bellucci e Thiago Monteiro.

Além disso, ele buscava encerrar uma longa espera por títulos brasileiros em torneios da ATP realizados em solo nacional; desde a vitória de Gustavo Kuerten no Brasil Open em fevereiro de 2004, não houve outro campeão brasileiro. Bellucci foi o mais próximo dessa conquista ao ser finalista em 2009.

No mesmo dia do confronto de Fonseca, Alexander Zverev enfrentou desafios inesperados mas saiu vitorioso contra o chinês Bu Yunchaokete por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4. O alemão mostrou sua experiência em momentos decisivos, apesar de uma performance marcada por erros não forçados e dificuldades com o calor.

O dia ainda contou com boas apresentações dos tenistas argentinos. Mariano Navone avançou sem dificuldades contra Roberto Carballes Baena. Outros compatriotas também se destacaram: Tomas Martin Etcheverry venceu Corentin Moutet e Sebastian Baez derrotou Roman Andres Burruchaga.

Por fim, Francisco Cerúndolo também teve um bom desempenho no Rio Open após sua recente final em Buenos Aires, garantindo sua vaga na próxima fase após vencer Hugo Gaston.