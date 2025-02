Zverev e Monteiro buscam vaga nas quartas de final do Rio Open nesta quarta-feira (19)

Principal favorito ao título do Rio Open, apresentado pela Claro, o alemão Alexander Zverev estreou no maior torneio da América do Sul vencendo o chinês Bu Yunchaokete e vai abrir novamente a programação da rodada noturna nesta quarta-feira, a partir das 19h, contra o cazaque Alexander Shevchenko. Thiago Monteiro também volta à Quadra Guga Kuerten.

Zverev começou a partida abrindo quebra de vantagem, mas viu o chinês reagir e precisou salvar set point antes de levar a melhor no tie-break. O segundo set também foi equilibrado e o número 2 do mundo só conseguiu a quebra no nono game, antes de sacar para o jogo e vencer.

Após a vitória, o alemão disse que não gostou da forma como jogou e espera poder voltar ao seu melhor nível na partida contra Shevchenko.

“Eu estava vencendo facilmente e me compliquei sozinho. Não joguei meu melhor tênis, Espero que amanhã eu possa jogar muito melhor. Encontrei meu ritmo durante a partida”, analisou Zverev.

Quem fecha a rodada noturna nesta quarta-feira é o brasileiro Thiago Monteiro, que enfrenta o taiwanês Chun-Hsin Tseng e tenta chegar pela terceira vez nas quartas de final para igualar sua melhor campanha, que atingiu em 2017 e 2024.

Na Quadra 1, a dupla brasileira Rafael Matos e Marcelo Melo estreia no Rio Open contra os americanos Austin Krajicek e Rajeev Ram.

O argentino Sebastian Baez, atual campeão do ATP 500 carioca, reedita a final do ano passado contra o compatriota Mariano Navone logo em seguida na Quadra 1.

Na tentativa de se sagrar o primeiro tenista a conquistar duas vezes o maior torneio da América do Sul em simples, o argentino Sebastian Baez estreou com vitória nesta terça-feira, superando na primeira rodada o compatriota Roman Burruchaga, com parciais de 6/3 e 7/5.

“Mais que defesa do título, encaro como uma semana nova, começo do zero. Estou feliz de ter vencido um jogo difícil. Gosto de jogar aqui no Rio, lugar que venho mesmo de férias, mesmo não sendo brasileiro me sinto local por aqui. Não sinto pressão extra por estar defendendo título”, completou Baez.

O Sportv 3 transmite todos os jogos da Quadra Guga Kuerten e as partidas da Quadra 1 podem ser conferidas ao vivo no Globoplay. Os jogos das demais quadras são exibidos em www.rioopen.com/ao-vivo.

PROGRAMAÇÃO – Quarta-feira, 19 de fevereiro



Quadra Guga Kuerten – a partir de 16:30

Francisco Comesana (ARG) vs [6] Nicolas Jarry (CHI)



Não antes de 19:00

[1] Alexander Zverev (GER) vs Alexander Shevchenko (KAZ)



Followed By

[WC] Thiago Monteiro (BRA) vs [Q] Chun-Hsin Tseng (TPE)



Quadra 1 – a partir de 17:00

Rafael Matos (BRA) / Marcelo Melo (BRA) vs [4] Austin Krajicek (USA) / Rajeev Ram (USA)



Not Before 18:00

[5] Sebastian Baez (ARG) vs Mariano Navone (ARG)



Followed By

Pode mudar de quadra – [1] Maximo Gonzalez (ARG) / Andres Molteni (ARG) vs Nicolas Barrientos (COL) / Gregoire Jacq (FRA) ou [WC] Marcelo Demoliner (BRA) / Fernando Romboli (BRA)



Quadra 2 – a partir de 18:00

Pedro Martinez (ESP) / Jaume Munar (ESP) vs Roberto Carballes Baena (ESP) / Alexandre Muller (FRA)



Followed By

Pode mudar de quadra – Luciano Darderi (ITA) / Mariano Navone (ARG) or Francisco Cerundolo (ARG) / Tomas Martin Etcheverry (ARG) vs [WC] Orlando Luz (BRA) / Felipe Meligeni Alves (BRA)

Sobre o Rio Open 2025:

O Rio Open 2025 conta com patrocínio máster da Claro, patrocínio do Santander, Mubadala, Shell, BetNacional,Black Princess, Engie, Emirates e Zurich. Também com as empresas Rolex, KIA, Seara Gourmet, Herbissimo, EMS, B3, Star+, EMS, Disney Cruise Line e, ainda com White Martins, Rede Dor, Tegra Incorporadora, IBMEC, Café Melitta, PremierPet, Zetaflex, Shopping Leblon, ALLOS, Sorvete Magnum, Copa Energia e Grey Goose.

A Fila será a responsável pelo material esportivo e a Wilson fornecedora da bola oficial do evento. Já a Worldwine oferecerá o espumante e vinho oficiais do Rio Open e a Lider fornece o mobiliário para o Corcovado Club, Espaço Pedra da Gávea e para o Players Lounge.

O SporTV é a emissora oficial do Rio Open e exibe em HD todos os jogos da quadra central para o Brasil e mais de 140 países através da ATP Media.

O evento é incentivado pela Secretaria Especial do Esporte do Ministério do Esporte, através da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Também é viabilizado pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado do Rio de Janeiro por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.

O Rio Open é uma promoção IMM com realização do ICT.