Acidente na Linha Amarela mata a policial militar

Na madrugada desta segunda-feira (17), um trágico acidente na Linha Amarela, próximo ao bairro Del Castilho, resultou na morte da policial militar Carla Cristiane Teixeira Bon, de 39 anos. O incidente ocorreu quando um veículo desgovernado colidiu com uma viatura em patrulhamento.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o motorista do carro perdido, ao tentar evitar uma colisão com outro automóvel, perdeu o controle e atingiu a viatura. Durante a ocorrência, a policial estava fora do veículo oficial e foi atingida pelo carro em movimento, não resistindo aos ferimentos.

Carla ingressou na Polícia Militar em 2012 e era lotada na Unidade de Polícia Pacificadora, onde prestava apoio ao Batalhão de Policiamento em Vias Expressas no momento do acidente. Ela deixa dois filhos.

O responsável pela colisão foi identificado como Kayky Moyses Esposito Santos, um jovem de 21 anos que está vinculado ao centro de preparação de oficiais da reserva do Exército Brasileiro. A farda do militar estava dentro do carro, que ficou severamente danificado após o impacto. Ele foi socorrido em estado grave e levado ao Hospital Salgado Filho, localizado no Méier.

Outro agente que se encontrava na viatura também sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Hospital Central da PM. De acordo com relatos da TV Globo, ele apresenta apenas um ferimento na perna e seu estado é considerado estável.

A situação foi atendida por equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e agentes da concessionária Lamsa, responsáveis pela gestão da Linha Amarela.