Homem de 54 anos morre em escadarias do Cristo Redentor

Um trágico incidente ocorreu na manhã do último domingo (16) nas escadarias que levam ao Cristo Redentor, no Corcovado, onde um homem de 54 anos sofreu um mal-estar e veio a falecer. O episódio se deu por volta das 7h40, e apesar da rápida chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), às 8h04, não houve tempo suficiente para salvar a vítima.

O corpo do falecido foi posteriormente velado na capela Laudato Si. Segundo informações divulgadas pelo Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, o posto médico que poderia oferecer assistência estava fechado naquele momento, o que levantou preocupações sobre a disponibilidade de serviços de emergência na área.

Em resposta ao incidente, o Parque Nacional da Tijuca comunicou que a responsabilidade pela operação do posto médico e pela equipe de socorristas presente nas proximidades é atribuída à empresa concessionária Trem do Corcovado. A administração do parque expressou pesar pela morte do visitante e ofereceu suas condolências à família, além de informar que uma investigação será conduzida para apurar as circunstâncias que cercaram o caso.