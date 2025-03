PRF resgatou mais de 16 mil animais em 2024

O maltrato a animais é considerado crime no Brasil, com penas que variam de três meses a um ano de detenção, além da aplicação de multas.

No dia 14 de abril de 2024, em homenagem ao Dia Nacional dos Animais, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou dados alarmantes sobre o resgate de fauna silvestre e exótica. Ao longo deste ano, foram recuperados mais de 16 mil animais em diversas operações realizadas nas rodovias federais.

Dentre os animais resgatados, 15.905 pertencem à fauna silvestre brasileira e foram encontrados em situações irregulares, sem as devidas autorizações ou licenças para transporte, ou ainda em condições de maus-tratos e degradação. Adicionalmente, 213 animais exóticos também foram apreendidos, ou seja, espécies que não fazem parte da fauna nativa do país. Durante as operações, a PRF prendeu 58 indivíduos envolvidos no transporte ilegal desses animais.

Aves e répteis destacam-se como as espécies mais frequentemente resgatadas pela PRF. Entre os mamíferos, os micos são notoriamente comuns nas apreensões. Um exemplo significativo ocorreu em agosto de 2024, na BR-364 em Porto Velho (RO), onde foram resgatados oito micos-leões-dourados e três saguis-de-tufos-pretos, ambos considerados ameaçados de extinção.

Em termos regionais, a Bahia lidera o número de resgates realizados no ano anterior, contabilizando 7.459 apreensões. O Mato Grosso do Sul ocupa a segunda posição com 2.020 casos registrados.