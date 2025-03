Corinthians surpreende Palmeiras e sai na frente na final do Paulista

No primeiro embate da final do Campeonato Paulista, o Palmeiras recebeu o Corinthians em um confronto marcado por intensidade e reviravoltas. Desde o início, a equipe da casa pressionou o adversário, demonstrando domínio nos primeiros 45 minutos, embora os corintianos tenham conseguido se manter firmes e até apresentaram momentos de ataque.

Apesar do controle inicial do jogo por parte do Palmeiras, o cenário mudou com um contra-ataque surpreendente do Corinthians. Yuri Alberto, em uma jogada individual, conseguiu romper a defesa adversária e, em uma situação de desvantagem numérica, balançou as redes para abrir o placar para os visitantes. A partir desse momento, o Palmeiras intensificou sua busca pelo gol, lançando várias bolas na área corintiana. Contudo, a maioria das tentativas foi neutralizada pelo goleiro Hugo, que teve uma atuação destacada.

Com essa vitória, o Corinthians agora precisa apenas de um empate na partida de volta, marcada para a Neo Química Arena no dia 27 de março, para garantir o título paulista de 2025. O auxiliar-técnico da equipe alvinegra, Emiliano Díaz, ressaltou a competência do time em sua abordagem: “O adversário também joga. Em sua casa, seu campo, no sintético… Nunca planejamos um jogo para ficar defendendo, mas o futebol tem dessas coisas e foi uma grande partida hoje”.

Do lado palmeirense, o técnico Abel Ferreira destacou a performance ofensiva da sua equipe. Ele reconheceu que, apesar da superioridade nas finalizações e na posse de bola, o resultado favorável ao Corinthians se deu pela eficácia defensiva deles: “A nossa equipe produziu mais, mas o resultado final é deles. Eles defenderam bem e acabaram por ser extremamente eficazes. E não temos nada a perder. Vamos até a casa deles disputar a final sem nada a perder”.

Além do duelo no Paulista, outro destaque do fim de semana foi o Santos. O Peixe enfrentou o Coritiba em um amistoso no Paraná e obteve uma vitória convincente por 4 a 1. Tiquinho Soares se destacou ao marcar dois gols, enquanto Zé Ivaldo e Deivid Washington também contribuíram com um gol cada. Com esse resultado positivo, a equipe se prepara agora para a estreia no Campeonato Brasileiro, onde enfrentará o Vasco fora de casa no dia 30.