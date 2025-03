Final do Paulistão 2025: Palmeiras enfrenta desafios e Corinthians muda escalação

A expectativa para a final do Campeonato Paulista de 2025 cresce à medida que os times se preparam para a disputa.

O Palmeiras enfrenta um desafio significativo com a ausência de Gustavo Gómez. O zagueiro, peça fundamental na defesa da equipe, sofreu uma lesão ligamentar no joelho durante um treino recente, o que poderá impactar diretamente no desempenho do time na final.

Por outro lado, Vitor Roque se destaca como um dos protagonistas sob o comando de Abel Ferreira. Reconhecido como a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, Roque foi responsável por sofrer o pênalti que garantiu ao Alviverde uma vaga na decisão do torneio.

Em contrapartida, o lateral Piquerez está de volta à equipe principal após superar uma lesão na coxa. Ele não atuava desde o confronto contra o Botafogo-SP, realizado em 20 de fevereiro, e sua recuperação é vista como uma adição valiosa para a linha defensiva do Palmeiras.

Alteração no corinthians

No lado corintiano, mudanças também são notórias. O meia Garro começará a partida no banco de reservas, enquanto Romero será escalado como titular no ataque.

Garro enfrentou desconforto físico durante a semana e participou de um jogo decisivo pela pré-Libertadores, o que resultou na eliminação do Corinthians. Ele apresentou inchaço no joelho devido a um problema crônico e foi poupado dos treinos recentes.