Arbitragem Definida para Finais do Paulistão: Raphael Claus e Matheus Delgado à Frente

A Federação Paulista de Futebol anunciou oficialmente, nesta quarta-feira, que os árbitros designados para as finais do Campeonato Paulista são Raphael Claus e Matheus Delgado Candançan. A escolha dos oficiais para a decisão entre Corinthians e Palmeiras gera uma expectativa ainda maior, especialmente após a controvérsia envolvendo a arbitragem no recente Choque-Rei durante as semifinais.

Designações dos Árbitros

Raphael Claus será o responsável pela arbitragem do jogo de ida, agendado para este domingo, dia 16, no Allianz Parque, com início marcado para às 18h30 (horário de Brasília). Este primeiro embate ocorrerá no estádio da equipe palmeirense, em virtude do Corinthians ter finalizado a fase de grupos com uma campanha superior, o que lhe garante o mando de campo na partida decisiva.

Por sua vez, Matheus Delgado Candançan conduzirá a arbitragem da partida de volta, que está marcada para o dia 27 deste mês, uma quinta-feira, na Neo Química Arena, com início previsto para às 21h35. Candançan já possui experiência recente em jogos de alto nível, tendo sido o árbitro na semifinal entre Corinthians e Santos.