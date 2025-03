TOP 10 notícias de hoje – 12/03/2025

Paranapiacaba: O Berço do Futebol

Vila ferroviária de Santo André foi homenageada pela ESPN por sua contribuição pioneira ao esporte

Desmatamento na Amazônia atinge menor índice histórico em fevereiro

Medidas de proteção mostram resultados positivos

Ronaldo Fenômeno desiste de candidatura à presidência da CBF

Ronaldo Fenômeno desiste da presidência da CBF após falta de apoio; ex-jogador lamenta ausência de diálogo e oportunidades para suas propostas

Frei Gilson atrai milhões com orações online

Suas transmissões conectam fiéis em busca de esperança

Mulheres que marcaram a ciência brasileira e inspiram novas gerações

Histórias de cientistas que revolucionaram áreas como biologia, psiquiatria, agricultura e direitos humanos, deixando um legado de inovação e transformação no Brasil

Entenda como a polícia monitora tornozelados por violência contra a mulher em SP

Iniciativa pioneira do Governo de São Paulo protege vítima e dá atendimento imediato em casos de violação de medidas protetivas

SP intensifica medidas contra Mpox após confirmação de nova cepa

Todas as unidades de saúde seguem protocolos técnicos de vigilância, testagem e acompanhamento de casos para garantir uma resposta rápida e eficaz à Mpox

Fluminense e Flamengo se enfrentam na final do Campeonato Carioca

Jogo acontece nesta quarta-feira (12), no Maracanã

Inflação e pressões econômicas afetam confiança do consumidor em fevereiro de 2025

Queda de 16,8% no Índice de Confiança do Consumidor revela preocupação com o futuro da economia com juros elevados e incertezas fiscais

Promessa do tênis de nesa: Rafael Suguimoto brilha em São Caetano

Capital brasileira do tênis de mesa, São Caetano investe na base e já tem campeão nacional aos 8 anos