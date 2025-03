Frei Gilson atrai milhões com orações online

No contexto das práticas religiosas contemporâneas, o ciclo de orações online liderado pelo Frei Gilson tem atraído a atenção de milhões de fiéis, reunindo uma significativa audiência às 4h da manhã. Este evento digital não apenas oferece bênçãos virtuais, mas também busca proporcionar conforto e alívio em meio às dificuldades do cotidiano.

Durante as horas silenciosas da madrugada, enquanto muitos ainda se encontram em sono profundo, o renomado líder católico e sua equipe já estão prontos para receber um público ávido por espiritualidade. A transmissão do Santo Rosário começa pontualmente às 4h, momento interpretado por muitos cristãos em período de quaresma como um tempo propício para a meditação e a oração.

A atmosfera do encontro virtual é cuidadosamente projetada: com uma iluminação quente e uma disposição simétrica entre o frei e sua equipe, que se assemelham a discípulos ao redor de um mestre. Ao fundo, a imagem de Jesus Cristo serve como símbolo de inspiração para os participantes conectados através das telas.

Na mais recente maratona de pregações, que durou quatro horas e atraiu mais de 3 milhões de visualizações, Frei Gilson abordou temas relacionados ao silêncio e à conexão com o divino, inspirando-se na obra “Ditadura do Ruído”, do cardeal guineano Robert Sarah. O sacerdote é reconhecido por seu carisma nas redes sociais, onde acumula 7,8 milhões de seguidores no Instagram.

Frei Gilson é integrante do Instituto dos Freis Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo, localizado em São Paulo, e possui uma trajetória notável como pároco na Paróquia Nossa Senhora do Carmo. Apesar da falta de um espaço físico definido para suas celebrações atuais, isso não impede que suas mensagens ressoem amplamente entre os fiéis.

As transmissões diárias têm alcançado picos de mais de um milhão de visualizações simultâneas, demonstrando a forte conexão com o público. Durante as orações, o frei intercalava rezas com canções autorais e reflexões sobre a vida e a fé, proporcionando palavras de esperança aos participantes que se uniam ao ciclo sagrado.

“Levante-se! Deus quer falar contigo!” exclamou ele durante a transmissão, encorajando os fiéis a se despertarem para a espiritualidade que permeia aquele momento.

O evento culmina em momentos de comunhão e oração conjunta, onde Frei Gilson convida todos a se colocarem em pé para participar do ritual do rosário. A transmissão mantém um número constante de visualizações ao longo das quatro horas, refletindo um dos principais desafios da influência digital: estabelecer uma conexão real com as dificuldades enfrentadas pelo público.

A caixa de comentários durante as transmissões torna-se um espaço para testemunhos pessoais e pedidos de oração. Vários participantes compartilham suas lutas cotidianas e expressam gratidão pelas bênçãos recebidas durante o ciclo de orações online. Uma seguidora relatou ter recebido uma oportunidade de trabalho após clamar por ajuda durante as transmissões.

Embora receba apoio significativo de setores conservadores da sociedade brasileira, Frei Gilson também enfrenta críticas. Recentemente, suas declarações sobre questões femininas suscitaram polêmica nas redes sociais. No entanto, durante sua última transmissão, ele optou por não abordar essas controvérsias.

A dinâmica das lives inclui também momentos para divulgar eventos futuros. Frei Gilson anunciou um festival intitulado “Desperta Brasil”, que visa reunir milhares de adoradores em Brasília. O evento promete atrair cerca de 70 mil participantes em dois dias de celebração.

Assim, o ciclo de orações conduzido por Frei Gilson representa não apenas uma prática religiosa inovadora no ambiente digital, mas também uma resposta significativa às necessidades espirituais da população contemporânea.