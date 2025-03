Fluminense e Flamengo se enfrentam na final do Campeonato Carioca

O Maracanã será o palco da esperada final do Campeonato Carioca, onde Fluminense e Flamengo se encontrarão nesta quarta-feira (12), a partir das 21h30 (horário de Brasília). A transmissão do evento será realizada ao vivo pela Rádio Nacional.

O Fluminense chega à final com um desempenho notável, mantendo-se invicto nas últimas nove partidas, com seis vitórias e três empates. Este bom momento inspira confiança na equipe das Laranjeiras, que terá como vantagem um retrospecto favorável contra seu rival.

O técnico Mano Menezes destaca a importância do contexto das finais e o histórico positivo contra o Flamengo, liderado por Filipe Luís: “Finais têm de tudo. Coincidentemente, a única derrota do Filipe foi para nós. Contudo, cada partida tem sua narrativa. As finais exigem jogo, estratégia e uma série de elementos que esperamos que contribuam para nosso sucesso”, comentou o treinador após o empate com o Volta Redonda no último domingo (9).

No entanto, o Tricolor não deve contar com Paulo Henrique Ganso, que ainda se recupera de um quadro de miocardite. Apesar dessa ausência, Mano Menezes poderá escalar todos os seus titulares: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Ignácio (Freytes), Thiago Silva e Gabriel Fuentes; Otávio, Martinelli e Arias; Serna, Agustín Canobbio e Germán Cano.

Por outro lado, o Flamengo terá que lidar com a ausência do atacante Bruno Henrique, que sentiu dores musculares na coxa direita durante a vitória sobre o Vasco no último sábado (8). Bruno Henrique é o principal goleador da equipe na temporada, com cinco gols marcados até agora.

Com essa baixa significativa, o time da Gávea poderá optar por iniciar a partida com Juninho como atacante principal ou adaptar outro jogador para a função, como o equatoriano Plata. A formação prevista para a decisão é: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela; Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo e Juninho (Gonzalo Plata).

Apesar das dificuldades impostas pelas lesões, o Flamengo é considerado favorito para a partida devido ao excelente desempenho na primeira fase do torneio, onde não sofreu nenhuma derrota sob a direção de Filipe Luís.

A transmissão do confronto será feita pela Rádio Nacional com narração de Luciana Zogaib, comentários de Rodrigo Campos, reportagens de Rodrigo Ricardo e plantão de Luiz Ferreira. Os ouvintes poderão acompanhar toda a emoção do Show de Bola Nacional durante o jogo.