SP intensifica medidas contra Mpox após confirmação de nova cepa

Nesta terça-feira (11), o Governo do Estado de São Paulo realizou uma reunião estratégica com equipes de vigilância em saúde municipais, representantes do Hospital Emílio Ribas e membros do Ministério da Saúde, para discutir as medidas de enfrentamento ao vírus da Mpox. O encontro teve como foco principal o monitoramento e a assistência ao primeiro caso confirmado da nova cepa clado IB da doença em território paulista.

A coordenadora de saúde da Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD) da Secretaria de Saúde do Estado (SES-SP), Regiane de Paula, enfatizou a prontidão das equipes para o atendimento e acompanhamento desses casos. “A vigilância e a rede de assistência do Estado de São Paulo estão bem preparadas para responder a esses casos. É fundamental que a população procure serviços de saúde ao notar os primeiros sinais e sintomas da doença”, destacou.

Desde a identificação do primeiro caso de Mpox em 2022, a SES tem acompanhado atentamente o cenário epidemiológico da doença em todo o estado. A secretaria ressalta que todas as unidades de saúde estaduais seguem rigorosos protocolos técnicos para vigilância, testagem e monitoramento dos casos, visando garantir uma resposta rápida e eficaz. O Hospital Emílio Ribas se destaca como referência no atendimento a casos de Mpox no estado.

Até o momento, foram registrados 1.126 casos de Mpox em São Paulo desde 2024, sem registrar óbitos associados à doença. Somente neste ano, até a data da reunião, 121 casos já foram confirmados. Informações atualizadas sobre a situação da Mpox podem ser acessadas no portal do Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde da SES.

Transmissão

A transmissão da Mpox entre humanos ocorre predominantemente através do contato próximo com lesões cutâneas, fluidos corporais, sangue ou mucosas de indivíduos infectados. Além disso, o compartilhamento de objetos que tenham sido recentemente contaminados também pode propagar a doença.

Em caso de suspeita de infecção, é recomendado que se busque uma unidade de saúde para avaliação adequada. Se o diagnóstico for confirmado, as orientações incluem adotar medidas preventivas para evitar a disseminação do vírus e iniciar um manejo clínico individualizado.

Principais Sintomas

Os sintomas característicos da doença incluem manifestações cutâneas que podem aparecer em qualquer parte do corpo e geralmente estão associadas a febre, fraqueza, linfonodos inchados, dores musculares, dor nas costas, dor de cabeça, dor de garganta, congestão nasal ou tosse.

Prevenção Contra a Mpox

Higienizar as mãos com água e sabão ou utilizar álcool em gel;

Evitar compartilhar roupas de cama, toalhas, utensílios pessoais ou brinquedos sexuais;

Restringir contato íntimo ou sexual com pessoas que apresentem lesões na pele;

Manter isolamento imediato em caso de suspeita ou confirmação da infecção por Mpox.

Testagem

A Agência SP destacou que São Paulo foi pioneiro na detecção dos casos da nova variante da Mpox por meio de testes PCR realizados pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL). Com a implementação dessa metodologia inovadora no Brasil, o IAL se tornou referência na testagem rápida para o novo clado, conforme relatado pela Coordenadoria de Controle de Doenças (CCD) da SES.