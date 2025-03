Mulheres que marcaram a ciência brasileira e inspiram novas gerações

Março é celebrado como o Mês da Mulher, uma oportunidade para reconhecer e valorizar as conquistas femininas em diversas áreas. Na ciência, o Brasil conta com mulheres extraordinárias que deixaram um legado marcante, abrindo caminhos e inspirando novas gerações. Para homenageá-las, o professor Michel Arthaud, da Plataforma Professor Ferretto, destaca algumas dessas personalidades que transformaram a ciência e a sociedade brasileira.

“Ao conhecermos a trajetória destas cientistas, reconhecemos não só suas contribuições para o desenvolvimento do país, mas também a luta por um espaço mais justo e igualitário na ciência. Que essas histórias sirvam de inspiração para que mais mulheres ocupem esse lugar e continuem transformando o mundo”, afirma Arthaud.

Pioneiras que mudaram a ciência

Bertha Lutz: Pioneira na biologia e no feminismo, filha do renomado cientista Adolfo Lutz, Bertha foi uma das primeiras mulheres a se destacar na pesquisa biológica no Brasil. Formada em ciências naturais pela Universidade de Sorbonne, dedicou sua carreira ao estudo da zoologia, especialmente de anfíbios.

“Bertha Lutz não só brilhou na ciência, mas também foi uma voz poderosa pelo sufrágio feminino e pelos direitos civis. Sua atuação como cientista e ativista a tornou uma referência histórica imprescindível”, afirma Michel Arthaud.

Além de sua contribuição científica, Bertha foi uma das principais líderes na luta pela emancipação feminina no Brasil, sendo diretamente responsável pela conquista do direito ao voto para as mulheres em 1932.

Nise da Silveira: Revolucionária da psiquiatria, Nise desafiou os métodos agressivos da época, como eletrochoques e lobotomias, ao introduzir práticas humanizadas na saúde mental, utilizando a arte como terapia.

“Nise trouxe uma visão humanizada à psiquiatria, rompendo com métodos agressivos e introduzindo práticas que colocavam o paciente no centro do cuidado. Sua coragem e sensibilidade mudaram paradigmas”, destaca Michel.

Criou o Museu de Imagens do Inconsciente, no Rio de Janeiro, reunindo obras produzidas por pacientes psiquiátricos, mostrando como a arte pode ser uma poderosa ferramenta de expressão e cura.

Impacto na ciência e na sociedade

Johanna Döbereiner: Microbiologista nascida na Tchecoslováquia e naturalizada brasileira, revolucionou a agricultura sustentável com suas pesquisas sobre a fixação biológica de nitrogênio, reduzindo a dependência do Brasil em fertilizantes químicos.

“O trabalho de Johanna Döbereiner foi essencial para a sustentabilidade da agricultura no país, tornando-a mais eficiente e menos dependente de fertilizantes químicos. Sua contribuição impacta nossa produção de alimentos até hoje”, explica Arthaud.

Indicada ao Prêmio Nobel de Química em 1997, sua pesquisa teve impacto direto na produção agrícola brasileira e na busca por um desenvolvimento sustentável.

Maria da Penha: Farmacêutica bioquímica, tornou-se um símbolo da luta contra a violência doméstica. Sua história inspirou a criação da Lei Maria da Penha, um marco na proteção das mulheres vítimas de agressões.

“Além de sua importância nos direitos humanos, Maria da Penha tem uma formação científica sólida, o que reforça como a ciência pode se conectar diretamente com causas sociais”, ressalta Michel.

Sua trajetória mostra como o conhecimento aliado à resiliência pode transformar realidades e promover mudanças estruturais na sociedade.

Essas mulheres representam apenas uma parte das muitas cientistas brasileiras que fizeram história com suas descobertas, suas lutas e seus legados. Celebrar suas trajetórias é essencial para inspirar novas gerações a seguirem seus passos na construção de um futuro mais igualitário.