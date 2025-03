Ronaldo Fenômeno desiste de candidatura à presidência da CBF

O ex-jogador Ronaldo Fenômeno anunciou sua desistência da candidatura à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em uma declaração publicada em suas redes sociais. A decisão foi motivada pela falta de diálogo com as federações, sendo que 23 das 27 entidades afiliadas mostraram apoio à reeleição do atual presidente, Ednaldo Rodrigues.

Em sua nota, Ronaldo expressou: “Após manifestar publicamente minha intenção de concorrer ao cargo, retiro oficialmente minha candidatura. Se a maioria com poder de decisão acredita que o futebol brasileiro está bem administrado, minha opinião torna-se irrelevante.”

Para ser viável na disputa, Ronaldo precisava conquistar o apoio de ao menos quatro federações e quatro clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro. De acordo com as regras eleitorais da CBF, os votos das federações têm peso três, os clubes da Série A valem dois e os da Série B, um. Isso significa que o sucesso na eleição depende fundamentalmente do apoio das filiadas.

O ex-jogador também lamentou a falta de oportunidades para apresentar suas propostas: “Não tive a chance de expor meu projeto e ouvir as partes interessadas como desejava. Não houve abertura para diálogo”, reclamou Ronaldo.

A especulação sobre a candidatura de Ronaldo começou a ganhar força no meio de 2024, especialmente após ele negociar a venda de 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro. O interesse em se tornar presidente da CBF foi amplamente discutido em 16 de dezembro, quando uma reportagem do “Jornal Nacional” destacou o ex-atleta como um potencial candidato.

Ronaldo tinha planos ambiciosos para o futebol brasileiro, incluindo um “projeto de investimento privado inédito voltado para o crescimento sustentável do esporte em todos os estados do país”. Além disso, seu objetivo era “reconstruir a credibilidade da entidade máxima do futebol nacional”, ressaltando a importância de resgatar o respeito pelo futebol brasileiro nos novos tempos.