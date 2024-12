Ronaldo Fenômeno mira presidência da CBF

Ronaldo Fenômeno, ícone do futebol brasileiro, anunciou seu desejo de assumir a presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), gerando expectativa no cenário esportivo nacional. Contudo, para alcançar esse objetivo, o ex-atacante enfrentará significativas barreiras.

Em novembro deste ano, 27 federações estaduais aprovaram uma modificação no Estatuto da CBF que possibilita a reeleição do presidente por até três anos. Essa mudança significa que Ednaldo Rodrigues, atual presidente, pode permanecer no cargo até 2034. Anteriormente, o Artigo 28 do estatuto permitia apenas uma reeleição.

Para ser candidato à presidência da CBF, Ronaldo precisará do apoio de pelo menos quatro federações estaduais e quatro clubes. O colégio eleitoral é composto por 26 federações estaduais e a do Distrito Federal, com votos ponderados, além dos clubes das Séries A e B, que também têm pesos diferentes em suas votações.

Atualmente, segundo informações do site Uol, nenhuma federação se mostrou inclinada a se opor ao presidente Ednaldo Rodrigues. Mesmo federações que expressaram descontentamento com o calendário atual, como a Federação Paulista de Futebol (FPF), liderada por Reinaldo Carneiro Bastos, não se manifestaram contra.

Articulações

Ronaldo busca utilizar seu prestígio internacional para persuadir as federações. Recentemente, esteve ao lado do presidente da FIFA, Gianni Infantino, durante o sorteio do Super Mundial de Clubes, o que pode contribuir para fortalecer sua imagem perante os dirigentes.

A recente trajetória da Seleção Brasileira, marcada por resultados insatisfatórios desde a eliminação na Copa do Mundo de 2022, impulsiona Ronaldo a buscar reverter esse quadro. Seu intuito é elevar o nível técnico da equipe e reaproximar os torcedores da Seleção.

“Meu objetivo é transformar a CBF na instituição mais querida do Brasil. O futebol sempre foi um refúgio para o povo brasileiro em tempos difíceis. Havia um tempo em que as partidas da Seleção mobilizavam multidões e criavam um clima de celebração. Hoje, enfrentamos um desinteresse alarmante. Uma das minhas motivações para candidatar-me é restaurar esse respeito e prestígio que a Seleção já teve”, afirmou Ronaldo em entrevista ao GE.

Ednaldo Rodrigues deverá continuar à frente da CBF até março de 2026 e será responsável pela convocação das eleições um ano antes do término de seu mandato. Enquanto isso, Ronaldo planeja uma jornada pelo Brasil para dialogar com as federações sobre suas propostas de modernização.

“Vou percorrer todo o Brasil durante minha campanha. Quero entender as necessidades dos presidentes das federações e dialogar com todos os clubes. Este é um projeto que já queria desenvolver por conta própria para conhecer melhor meu país, mas agora com a meta de resgatar o prestígio do futebol brasileiro”, concluiu Ronaldo.

Acompanhe nossa página para ficar por dentro das principais notícias do esporte no Brasil e no mundo.