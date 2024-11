Ronaldo Fenômeno revela desejo de liderar a CBF

Ronaldo Fenômeno, renomado ex-atleta de futebol e atual dirigente do Real Valladolid, expressou recentemente seu desejo de, futuramente, liderar a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Durante um evento beneficente ocorrido em São Paulo na última quinta-feira (21), Ronaldo, que já esteve à frente da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro, abordou o assunto com prudência, sinalizando que uma candidatura não é iminente.

Ronaldo declarou: “Há tempos manifesto minha aspiração de um dia dirigir a CBF. Essa intenção permanece firme. Contudo, é necessário aguardar o momento adequado para essa transição. Sinto-me capacitado para assumir tal responsabilidade. O futebol brasileiro exige reformas substanciais, mas isso não significa que estou me candidatando agora ou que uma eleição esteja próxima”, afirmou.

Nos últimos dias, especulações surgiram sobre o interesse de Ronaldo em contratar o consagrado treinador Pep Guardiola, atualmente à frente do Manchester City, para comandar a seleção brasileira. Indagado sobre o assunto, Ronaldo preferiu não confirmar qualquer plano imediato e ressaltou que é cedo para discussões desse tipo.

“Não devemos nos precipitar. É preciso acompanhar o desenrolar dos acontecimentos. Tenho muitas ideias caso essa oportunidade se concretize no futuro, mas agora não é hora para conjecturas”, declarou.

Curiosamente, na mesma data do evento beneficente, o Manchester City divulgou a renovação contratual de Guardiola por mais dois anos, assegurando sua permanência no clube até junho de 2026. Este período coincide com o término do mandato atual do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, previsto para encerrar-se apenas dois meses antes da conclusão do novo contrato do técnico espanhol.