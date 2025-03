Presidente da CBF recebe presidentes de clubes da Libra

No dia 11 de outubro, o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, acolheu na sede da entidade no Rio de Janeiro uma reunião com os presidentes da Liga do Futebol Brasileiro (Libra). O evento reuniu representantes de clubes das Séries A, B e C que competirão em 2025, fortalecendo a comunicação entre a CBF e as ligas do futebol nacional.

A reunião contou com a presença de dirigentes de algumas das principais equipes do Brasil, incluindo Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Santos, São Paulo, Atlético-MG, Bahia, Bragantino e Vitória, além de representantes do Remo, Guarani e Volta Redonda. O encontro teve uma duração aproximada de duas horas e visou estabelecer um diálogo mais eficaz entre as partes envolvidas.

Júlio Cazares, presidente do São Paulo, enfatizou a importância do diálogo contínuo com a CBF para promover um futebol mais robusto no país. “O diálogo com a CBF é fundamental. Oxigena as divergências, as posições. Todos desejam uma indústria de futebol cada vez mais forte. A CBF é a casa do futebol e é um prazer voltar aqui para conversar com o presidente Ednaldo”, comentou Cazares.

Essa reunião ocorreu dois dias antes do conselho técnico do Campeonato Brasileiro Série A. Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo, destacou que o encontro serviu como uma visita cordial à CBF e abordou os temas que a liga pretende discutir durante o conselho. “Foi apenas uma visita de cortesia do pessoal da Libra ao presidente Ednaldo. Conversamos brevemente sobre os pontos que gostaríamos de abordar amanhã. Há muitas pessoas envolvidas, muitos assuntos em pauta e diversos interesses no futebol brasileiro, todos buscando uma evolução constante”, ressaltou Baptista.