Paranapiacaba: O Berço do Futebol

A histórica Vila de Paranapiacaba, localizada em Santo André, foi reconhecida como o verdadeiro berço do futebol brasileiro durante a 55ª edição do Prêmio Bola de Prata da ESPN, realizada em dezembro de 2024. O reconhecimento reforça a importância do local que, antes mesmo da primeira partida oficial registrada no país, já abrigava um campo de futebol e entusiastas do esporte.

Embora a história oficial registre o primeiro jogo de futebol no Brasil em 1895, na Várzea do Carmo, em São Paulo, impulsionado por Charles Miller, a paixão pelo esporte já pulsava em Paranapiacaba desde 1894. Nesse ano, o patrono do futebol brasileiro retornou da Inglaterra trazendo bolas de capotão e um livro de regras, exatamente quando o primeiro campo de futebol com medidas oficiais do Brasil foi inaugurado na vila ferroviária.

Paranapiacaba abriga o primeiro campo de futebol com medidas oficiais do Brasil (Eduardo Merlino/PSA)

O primeiro campo de futebol do Brasil nasceu em Paranapiacaba

A relação entre o futebol e Paranapiacaba está diretamente ligada à presença da Companhia Ferroviária Inglesa São Paulo Railway, que administrava a região. Para entreter os ferroviários britânicos e brasileiros, foi construído um campo de futebol ao lado da estação, considerado o primeiro do Brasil. Ali, partidas informais aconteciam regularmente.

O campo, que resistiu ao tempo e continua sendo um marco na vila, passou por adaptações ao longo dos anos, mas sua essência permaneceu a mesma. Hoje, pesquisadores e apaixonados pelo futebol visitam o local em busca de mais detalhes sobre como o esporte começou a ser jogado no Brasil. Além disso, o Serrano Athletic Club, time formado por ferroviários da São Paulo Railway, utilizava o campo e chegou a enfrentar grandes clubes do futebol paulista, como Santos e Corinthians. Um dos jogos mais emblemáticos da história do clube foi a vitória sobre o Corinthians, por 2 a 1, em julho de 1925.

Charles Miller e a influência inglesa no esporte

Charles Miller, o ‘pai’ do futebol brasileiro (Reprodução)

É atribuída a Charles Miller, a maior parte da responsabilidade pela introdução do futebol no Brasil. Charles era filho de pai escocês, John d’Silva Miller, que veio para o Brasil para trabalhar na São Paulo Railway Company, e de mãe brasileira de ascendência inglesa, Carlota Antunes Fox. Aos 10 anos, foi estudar na Inglaterra, onde aprendeu a jogar futebol e atuou também como árbitro e dirigente. Ao retornar para o Brasil, uma década depois, foi trabalhar com seu pai na ferrovia.

Na bagagem, trouxe duas bolas usadas, um par de chuteiras, um livro com regras de futebol, uma bomba para encher bolas e uniformes usados. No dia 14 de abril de 1895, realizou-se a primeira partida de futebol do país no Brás, em São Paulo, entre as equipes da Companhia de Gás de São Paulo e a Companhia Ferroviária de São Paulo. O time de Charles Miller venceu por 4 a 2.

Mas, antes disso, em 1894, na Vila Inglesa de Paranapiacaba, o primeiro campo com medidas oficiais do Brasil, o campo do Serrano Athletic Club, começou a ser utilizado. Em 1936, o Serrano A.C. se uniu à Sociedade Recreativa Lyra da Serra, formando o Clube União Lyra Serrano.

Em 2023, o campo foi restaurado pela Prefeitura de Santo André, na ocasião também foi inaugurado o Memorial Charles Miller, um espaço dedicado a contar a trajetória do patrono do futebol brasileiro. O equipamento conta com imagens, textos e objetos de época que exploram a relação da vila inglesa com o futebol, que se transformou ao longo dos anos em uma paixão nacional.

O campo de Paranapiacaba foi restaurado em 2023 (Eduardo Merlino/PSA)

Bola de Prata

O reconhecimento da ESPN ao papel histórico de Paranapiacaba foi um marco importante para a preservação da memória esportiva nacional. Durante o Prêmio Bola de Prata, o canal esportivo concedeu uma Bola de Prata honorária ao campo da vila, simbolizando sua relevância no nascimento do futebol brasileiro.

A homenagem foi conduzida pelo ator Luciano Amaral, que visitou Paranapiacaba especialmente para a produção de um especial sobre a história do futebol. Na ocasião, Amaral destacou o legado do local e as partidas disputadas pelos ferroviários ainda no final do século XIX. Confira:

Divulgação/ESPN

Curiosidades e lendas sobre o futebol em Paranapiacaba

Entre as muitas histórias contadas sobre o futebol em Paranapiacaba, uma das mais curiosas é a de que o gramado original do campo teria sido importado da Inglaterra, seguindo o padrão dos clubes britânicos. Outra lenda afirma que os primeiros uniformes usados pelos jogadores locais eram sobras dos uniformes ferroviários, resultando em times compostos por camisas de diferentes padronagens.

Além disso, acredita-se que o futebol tenha se espalhado rapidamente entre os trabalhadores da vila, pois muitos ferroviários britânicos promoviam treinos e partidas amistosas, incentivando os brasileiros a adotarem o esporte.

Outra curiosidade interessante é que alguns registros históricos indicam que as primeiras bolas utilizadas eram feitas de couro costurado à mão, o que as tornava muito mais pesadas do que as bolas modernas e influenciava diretamente a forma como o jogo era disputado.

Paranapiacaba: turismo, história e o legado esportivo

Atualmente, Paranapiacaba é um dos destinos turísticos mais procurados do ABC Paulista, recebendo visitantes interessados em sua arquitetura inglesa, paisagens naturais e, claro, sua história ligada ao futebol. O campo onde os primeiros ferroviários jogaram ainda existe, tem lugar de destaque na vila e pode ser visitado, servindo como um importante ponto de memória para os apaixonados pelo esporte.

Clube União Lyra Serrano (Divulgação/PSA)

A homenagem da ESPN reacendeu o interesse pelo passado futebolístico da vila, reforçando sua importância na história do futebol brasileiro e consolidando-a como o verdadeiro berço do futebol brasileiro.

Além do turismo, há esforços locais para manter viva essa história, incluindo eventos esportivos e exposições temáticas no Museu de Paranapiacaba, onde documentos e objetos da época ajudam a remontar o início, não somente do futebol, mas da construção da vila inglesa mais charmosa do Brasil.