Paranapiacaba: um tesouro de história e natureza na Serra do Mar

Situada no município de Santo André, em São Paulo, a vila de Paranapiacaba vem se destacando como um importante destino da região metropolitana, unindo história, cultura e natureza. Fundada no século XIX para acolher os trabalhadores da ferrovia São Paulo Railway, a vila preserva sua arquitetura de influência inglesa e oferece uma experiência nostálgica para visitantes interessados no passado ferroviário e nas belezas da Serra do Mar.

Alex Cavanha/PSA

Patrimônio Histórico e Cultural atrai visitantes

A arquitetura peculiar de Paranapiacaba, considerada uma das primeiras vilas planejadas do Brasil, é um de seus grandes atrativos, refletindo o período de administração britânica da ferrovia, que trouxe da Inglaterra as casas pré-fabricadas. O Museu Castelinho, antiga residência do engenheiro-chefe da ferrovia, preserva móveis e objetos históricos que transportam os visitantes a outra época. O Relógio da Estação, inspirado no famoso Big Ben de Londres, é um ícone local e um dos principais cartões-postais da vila.

Charles Miller, conhecido como o “pai do futebol brasileiro”, tem uma ligação com Paranapiacaba. Em 1894, ele trouxe ao Brasil as primeiras bolas e as regras do futebol, difundindo o esporte entre os funcionários da São Paulo Railway, que administrava a vila na época. Para a surpresa de muitos visitantes, Paranapiacaba tornou-se um dos primeiros lugares do país a possuir um campo com medidas oficiais, hoje restaurado e preservado como parte da história local e do esporte no Brasil. Aliás, isso fez com que na 55ª edição do Prêmio Bola de Prata, a ESPN reconhecesse Paranapiacaba como o verdadeiro berço do futebol brasileiro.

Divulgação/PSA

Outro ponto de interesse é a Igreja de Bom Jesus de Paranapiacaba, construída pelos ingleses e bem conservada até hoje. Além disso, diversos casarões históricos e antigos armazéns foram restaurados, dando lugar a cafés, pousadas e espaços culturais que enriquecem a experiência dos turistas.

Ecoturismo e trilhas movimentam a vila

Rodeada pela Mata Atlântica, Paranapiacaba é um destino ideal para os amantes do ecoturismo e das aventuras ao ar livre. O Parque Natural Municipal Nascentes de Paranapiacaba oferece trilhas que levam a cachoeiras, riachos e mirantes com vistas incríveis. Algumas das mais populares são:

Trilha da Pontinha : percurso leve e acessível, ideal para iniciantes.

: percurso leve e acessível, ideal para iniciantes. Trilha da Cachoeira Escondida : trilha de dificuldade moderada que leva a uma bela queda d’água.

: trilha de dificuldade moderada que leva a uma bela queda d’água. Trilha do Mirante: proporciona uma vista panorâmica da vila e da neblina característica da região.

Beto Garavello/PSA

Além disso, a vila é um excelente local para observação de aves, atraindo pesquisadores e amantes da natureza interessados nas espécies nativas da Mata Atlântica.

Eventos e gastronomia impulsionam o turismo

Paranapiacaba também é palco de diversos eventos culturais e gastronômicos. O principal deles é o Festival de Inverno, realizado em julho, que oferece música ao vivo, teatro, dança e oficinas artísticas, tornando a vila ainda mais vibrante. Já o Festival Gastronômico celebra a culinária local, destacando pratos típicos com o Cambuci, fruta nativa da Serra do Mar.

Ao longo do ano, a vila promove passeios temáticos, como a Convenção das Bruxas e Halloween, incluindo roteiros noturnos que exploram lendas e mistérios locais, intensificando o clima enigmático da região, especialmente sob a famosa neblina.

Helber Aggio/PSA

Acesso e Dicas para a Visita

Localizada a cerca de 50 km de São Paulo, e a 35 km do centro de Santo André, cidade que a administra, desde o início dos anos 2000, e agora através da recém-criada subprefeitura, Paranapiacaba pode ser acessada de carro ou por transporte público, com opções combinadas de trem e ônibus partindo de Santo André.

O outono e o inverno são as melhores épocas para visitar, pois as temperaturas amenas e a constante névoa criam um cenário ainda mais pitoresco. Mas o verão também é uma boa opção para aproveitar o sol na Serra do Mar.

Para quem deseja pernoitar, há pousadas charmosas instaladas em edifícios históricos restaurados. Além disso, os restaurantes e cafés da vila oferecem uma experiência gastronômica acolhedora e autêntica, perfeita para completar a visita.

Seja para um bate-volta ou um fim de semana prolongado, Paranapiacaba proporciona um mergulho na história ferroviária do Brasil, aliado a paisagens naturais deslumbrantes e uma atmosfera única. O destino tem atraído cada vez mais turistas em busca de cultura, aventura e tranquilidade perto da capital paulista.

Miro Todorov

Divulgação/ABCdoABC

Miro Todorov é Diretor de Relações Institucionais do ABCdoABC e advogado com ampla experiência na área empresarial, além de atuação destacada em Relações Institucionais e Governamentais em empresas de grande porte. Graduado em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e com MBA em Gestão e Business Law pela FGV-SP, classifica-se como um aprendiz da comunicação e do jornalismo desde que passou a integrar o time do ABCdoABC.