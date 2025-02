ESPN reconhece Paranapiacaba como berço do futebol brasileiro

A histórica Vila de Paranapiacaba, localizada em Santo André, foi reconhecida como o verdadeiro berço do futebol brasileiro durante a 55ª edição do Prêmio Bola de Prata da ESPN, realizada em dezembro de 2024. O reconhecimento reforça a importância do local que, antes mesmo da primeira partida oficial registrada no país, já abrigava um campo de futebol e entusiastas do esporte.

Embora a história oficial registre o primeiro jogo de futebol no Brasil em 1895, na Várzea do Carmo, em São Paulo, organizado por Charles Miller, a paixão pelo esporte já pulsava em Paranapiacaba desde 1894. Nesse ano, o patrono do futebol brasileiro retornou da Inglaterra trazendo bolas de capotão e um livro de regras, exatamente quando o primeiro campo de futebol do país foi inaugurado na vila ferroviária.

Paranapiacaba: onde o futebol deu seus primeiros passos

Funcionários da ferrovia, incluindo Charles Miller e seu pai, ambos empregados da companhia, praticavam o esporte no gramado da vila, marcando o início de uma paixão que se espalharia por todo o Brasil. Essa história foi contada pelo ator Luciano Amaral, que visitou Paranapiacaba especialmente para a produção do especial da ESPN exibido durante o evento. Confira:

A homenagem destaca o papel crucial da vila na formação do futebol nacional e enaltece as raízes históricas de um esporte que se tornou símbolo do Brasil. O reconhecimento reacende o interesse pela Vila de Paranapiacaba, não só como ponto turístico, mas como marco cultural e esportivo.