Santo André realiza parceria para viabilizar Paranapiacaba como Patrimônio Mundial da Humanidade

A Prefeitura de Santo André e a Sociedade Campineira de Educação e Instrução, mantenedora da PUC-Campinas (Pontifícia Universidade Católica de Campinas), assinaram termo de cooperação com o objetivo de viabilizar a aprovação da candidatura da Vila de Paranapiacaba como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

A parceria constitui estabelecer um programa de cooperação, com abrangência em atividades de pesquisa, extensão e desenvolvimento; intercâmbio científico e tecnológico; formação e treinamento de recursos humanos; absorção e transferência de tecnologias; utilização, aprimoramento e otimização de instalações e equipamentos; bem como outras iniciativas de interesse comum entre as partes.

O contrato em questão tem duração de 18 meses, a partir da assinatura firmada em 17 de dezembro de 2024.

Um dos pontos de destaque é o intercâmbio de conhecimentos com as pesquisas de extensão universitária. Através desses estudos a expectativa é complementar com importantes dados históricos da vila ferroviária instalada a partir de 1867 com capital inglês para construir a primeira ferrovia paulista, a São Paulo Railway, até os desafios atuais de desenvolvimento sustentável e turístico.

Uma das exigências primordiais para o reconhecimento de Patrimônio da Humanidade é a existência de um plano de gestão do sítio histórico, com diagnósticos feitos pelo poder público e participações de instituições acadêmicas e a sociedade civil. Entre 2008 e 2014, o município se empenhou em inscrever a Vila, mas não houve envolvimento da academia no processo, o que pode ter frustrado a iniciativa.

A escolha da PUC-Campinas nessa parceria ocorreu em abril de 2023, quando foi realizado o Seminário Internacional Patrimônio Mundial VS. Paisagens Históricas da Produção Ibero-América no auditório do campus I da PUC de Campinas, no interior de São Paulo, onde a Prefeitura de Santo André esteve presente. O evento de caráter científico contou com aproximadamente 150 participantes entre alunos, pesquisadores, educadores, gestores e comunidade local.

Um dos objetivos do seminário era justamente posicionar e incrementar tais candidaturas de paisagens históricas como Paranapiacaba na lista do Patrimônio Mundial da Humanidade.