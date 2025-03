Promessa do tênis de nesa: Rafael Suguimoto brilha em São Caetano

Como diz o ditado no esporte, a base vem forte no tênis de mesa de São Caetano, com o campeão brasileiro Rafael Suguimoto, 8 anos. Rafinha, como é conhecido no Centro de Treinamento de Tênis de Mesa, no CER São José (Bochófilo), é a principal promessa do esporte, que já apresentou para o Brasil e para o mundo nomes como Hugo Calderano, Bruna Takahashi e Vitor Ishiy, entre outros.

Rafinha é campeão brasileiro sub-9, torneio disputado em Chapecó (SC), em dezembro de 2024. Nascido em Bertioga, litoral de São Paulo, sempre gostou de tênis de mesa. Percebendo que o filho tinha potencial no esporte, os pais (Rodrigo e Carolina) optaram por se mudar para São Caetano, cidade com melhores condições de treinamento.

“Rafinha começou a treinar diariamente conosco. Já tinha assistido a algumas etapas do TMB Platinum (Tênis de Mesa Brasil – Campeonato Brasileiro) e o talento dele foi confirmado aqui, treinando conosco, tanto que ele se tornou campeão brasileiro”, ressaltou o treinador Kazuo Kusuoka.

Kazuo é professor do tênis de mesa de São Caetano ao lado de Francisco ‘Paco’ Arado. Ambos já foram treinadores da seleção brasileira de tênis de mesa e treinam 45 atletas de alto rendimento, no CT de Tênis de Mesa do CER São José, de segunda a sexta-feira, das 15h às 18h.

TRADIÇÃO NO ESPORTE

A tradição do esporte em São Caetano vem desde meados do século passado. Uma curiosidade é que nos anos 1960 a equipe de basquete da cidade teve como uma de suas atletas Simone Bittencourt de Oliveira, que mais tarde se tornaria apenas Simone, grande intérprete da MPB.

Também passaram pelo esporte sul-caetanense grandes nomes do esporte brasileiro como Aurélio Miguel, Rogério Sampaio e Thiago Camilo, medalhistas olímpicos no judô; medalhistas olímpicas no vôlei feminino, como Fofão e Ana Moser; e Ícaro Miguel e Caroline Gomes, as primeiras latino-americanas a alcançarem o número 1 do ranking mundial no taekwondo.

Nos últimos anos, o tênis de mesa tem contribuído para elevar ainda mais o nome da cidade ao reconhecimento nacional e internacional, com nomes como Hugo Calderano, Vitor Ishiy e Bruna Takahashi. Na seleção brasileira que disputou as Olimpíadas de Paris-24, dos oito atletas (quatro masculino e quatro feminino), cinco eram de São Caetano.

Apesar de ainda representarem a cidade em âmbito nacional, Calderano e Bruna Takahashi têm suas carreiras voltadas para o tênis de mesa internacional, disputando os maiores torneios pelo mundo. Em São Caetano, Henrique Noguti, Amilton Yamane, Felipe Arado, Beatriz Fiore, Abigail Araújo e Sabrina Miabara são alguns dos nomes que buscam alcançar os postos já alcançados por Calderano e Bruna.