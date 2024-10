Mesatenistas de São Caetano conquistam ouro e prata no Pan-Americano de Tênis de Mesa

São Caetano parece estar se tornando a capital brasileira do tênis de mesa. Na quarta-feira (16/10), durante o Campeonato Pan-Americano da modalidade, disputado em El Salvador, o Brasil chegou à final de duplas mistas com duas duplas, sendo três mesatenistas da cidade: Giulia e Bruna Takahashi e Hugo Calderano – o quarto brasileiro foi Guilherme Teodoro. A medalha de ouro ficou com a dupla Giulia e Teodoro e a prata com Bruna e Calderano.

Além do ouro nas duplas mistas, Giulia Takahashi pode conquistar mais uma medalha de ouro, pois disputará a final nas duplas femininas ao lado de Laura Watanabe. Ambas treinam em São Caetano, o que pode resultar em uma vitória 100% sul-caetanense. Na decisão, enfrentarão as chilenas Paulina Vega e Daniela Ortega.

O tênis de mesa de São Caetano está muito bem representado no Pan-Americano de El Salvador, com Hugo Calderano, Bruna Takahashi, Giulia Takahashi, Laura Watanabe e Vitor Ishiy e, até por isso, mais medalhas são aguardadas. “São Caetano continua investindo cada vez mais no tênis de mesa e apoiando a modalidade, que hoje já é referência no esporte nacional”, ressaltou o secretário da SELJ (Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude), Mauro Chekin.