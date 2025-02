Mesatenista de São Caetano, Bruna Takahashi é bicampeã pan-americana

A mesatenista de São Caetano Bruna Takahashi conquistou na madrugada de segunda-feira (24/2) o bicampeonato da Copa Pan-Americana de Tênis de Mesa, em São Francisco, nos Estados Unidos. Com a medalha de ouro, Bruna somou mais 500 pontos no ranking mundial, o que lhe garantiu presença na Copa do Mundo de Macau, em abril.

Bruna, atual 25ª melhor mesatenista do mundo, venceu a norte-americana Lily Zhang (81ª), de virada, por 4 a 3 (9/11, 14/12, 11/5, 9/11,12/14, 15/13 e 11/5). Ambas já haviam disputado a final do Pan-Americano de 2024 (EUA), também conquistada pela brasileira, que defendeu três match points da adversária no sexto set. Com o ânimo no topo, Bruna não deu chances à adversária no último set.

Pelo torneio masculino, Eric Jouti, também de São Caetano, alcançou a semifinal e garantiu vaga na Copa do Mundo de Macau.