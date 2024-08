Irmãs Takahashi, do Time Ajinomoto, encerram participação nos Jogos Paris-2024

Terminou nesta segunda-feira (5) a participação das irmãs Bruna e Giulia Takahashi, atletas do tênis de mesa do Time Ajinomoto, nos Jogos Paris-2024. As duas e a companheira Bruna Alexandre defenderam a seleção brasileira, que acabou eliminada pela Coreia do Sul na primeira rodada do torneio feminino de equipes, ao perder o confronto por 3 a 1. O resultado iguala a participação brasileira nos Jogos Tóquio-2020, quando o time brasileiro também caiu na primeira rodada, finalizando a competição em nono lugar.

Já se sabia antecipadamente que o confronto contra as sul-coreanas seria muito difícil. As asiáticas estão entre as principais equipes do mundo e são a terceira melhor pré-classificada dos Jogos de Paris. Ainda assim, precisaram de 1h53min para derrotar o time brasileiro.

O duelo mais equilibrado acabou sendo o do único ponto brasileiro no confronto, quando Bruna Takahashi, melhor mesa-tenista feminina do Brasil de todos os tempos, bateu Eunhye Lee por 3 a 2, parciais de 11/8, 9/11, 9/11, 11/8 e 11/4. Essa foi também a partida mais longa das quatro disputas, com duração de 42 minutos.

Na partida de duplas, que abriu a série e teve as participações de Giulia Takahashi e Bruna Alexandre, as sul-coreanas, Shin e Jeon, mantiveram o controle nos três sets realizados, vencidos com parciais de 11/6, 11/5 e 11/8, em 20 minutos. Em seu jogo individual, Giulia Takahashi, de apenas 19 anos, e que participa pela primeira vez dos Jogos Olímpicos, teve pela frente a experiente Jihee Jeon, de 31 anos, e que esteve na Rio-2016 e Tóquio-2020.

A atleta do Time Ajinomoto tentou se impor, venceu sete pontos durante o seu saque, mas no final a sul-coreana ganhou com 11/7, 11/4 e 11/2. No jogo que fechou o confronto, Bruna Alexandre, primeira paralímpica a disputar as Olimpíadas no tênis de mesa, foi superada por Eunhye Lee por 11/8, 11/5 e 11/6.

Na preparação para os Jogos Olímpicos de Paris, Bruna e Giulia Takahashi contaram com o suporte nutricional da Ajinomoto e acesso ao programa de educação nutricional “Alimentação para Vencer – Kachimeshi®”, que incentiva uma alimentação equilibrada e saborosa, adequada às necessidades específicas de cada atleta. Parte desse suporte nutricional é representada pelos produtos aminoVITAL® GOLD, suplementos alimentares compostos por nove aminoácidos essenciais que agem rapidamente na recuperação muscular, fundamental para atletas de alto rendimento.

Projeto Vitória

O Time Ajinomoto faz parte do Projeto Vitória, iniciativa criada pela empresa em 2003, no Japão, e que chegou ao Brasil em 2019 com o objetivo de contribuir para o fortalecimento do esporte nacional. Atletas olímpicos e paralímpicos compõem o grupo e recebem suporte relativo à nutrição, por meio do programa Alimentação para Vencer – Kachimeshi®.