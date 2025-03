Inflação e pressões econômicas afetam confiança do consumidor em fevereiro de 2025

Pressões da inflação continuam retendo o orçamento familiar e dificultando o consumo, principalmente a longo prazo. O Índice de Confiança do Consumidor (ICC) de fevereiro, pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), registrou queda de 12,8% em relação ao mesmo mês de 2024, atingindo 120,3 pontos, e evidenciando esse pessimismo [gráfico 1].

[GRÁFICO 1]

ÍNDICE DE CONFIANÇA DO CONSUMIDOR (ICC)

12 meses

FecomercioSP.

O Índice de Intenção de Consumo das Famílias (ICF) de fevereiro, pesquisa também realizada pela FecomercioSP, que reflete a percepção e a intenção de consumo no comparativo mensal, registrou queda de 3,9% em relação ao mesmo período de 2024, atingindo 109,8 pontos [gráfico 2]. Embora os índices permaneçam acima da linha de pessimismo (100 pontos) — a escala de pontuação varia de 0 (pessimismo total) a 200 pontos (otimismo total) —, essa retração anual indica uma deterioração no sentimento das famílias em relação ao consumo a longo prazo.

[GRÁFICO 2]

ÍNDICE DE CONSUMO DAS FAMÍLIAS (ICF)

12 meses

FecomercioSP.

De acordo com a Federação, os resultados podem ser atribuídos à política monetária restritiva adotada pelo Banco Central do Brasil, que elevou a taxa Selic para 13,25% em janeiro de 2025 — postura que tem o objetivo de combater a inflação, que atingiu 4,56% em janeiro, com previsão de alcançar 5,2% em 2025. Intervenções cambiais ajudaram a valorizar o real, o que pode aliviar pressões inflacionárias sobre produtos importados.

Além disso, o ICF é influenciado por fatores sazonais, como os gastos com IPVA, IPTU, matrícula e material escolar, e a elevação dos juros vem potencializando os resultados negativos.

Os componentes do ICF que se mantiveram estáveis são Perspectiva Profissional (0,5%) e Renda Atual (1,2%), mostrando uma percepção mais positiva em relação à renda e às oportunidades profissionais. No entanto, os demais itens registraram resultados negativos no comparativo interanual [tabela 1].

As famílias com renda até 10 salários mínimos apresentaram queda de 4,8%, atingindo 106 pontos. As maiores reduções foram observadas em Momento para Duráveis (-10,5%), Nível de Consumo Atual (-11,3%), Perspectiva de Consumo (-9,2%) e Acesso a Crédito (-9%), demonstrando maior vulnerabilidade.

[TABELA 1]

ÍNDICE DE INTENÇÃO DE CONSUMO DAS FAMÍLIAS (ICF)

Janeiro de 2024 a janeiro de 2025

FecomercioSP.

Também demonstraram pessimismo, as famílias com renda superior a 10 salários mínimos, com o indicador registrando queda de 1,6% (121 pontos) em comparação a fevereiro de 2024, e de 2,4% em relação a janeiro de 2025. Embora menos dependentes de crédito e com maior capacidade de poupança, essas famílias mostram-se incertas quanto ao cenário econômico de longo prazo.

O Índice das Condições Econômicas Atuais (ICEA) do ICC, que mede a percepção dos consumidores sobre o momento presente, registrou queda de 5,8% em comparação com fevereiro de 2024, atingindo 118,2 pontos. No comparativo mensal, o ICEA registrou queda de 3,3%. Os únicos componentes do índice a registrarem resultados positivos foram Consumidores com Renda Acima de 10 Salários Mínimos (+0,1%) e Mulheres (+1,1%). Contudo, o Índice de Expectativas do Consumidor (IEC) foi o principal responsável pela queda do ICC, recuando 16,8% no comparativo anual, alcançando 122 pontos.

As famílias, principalmente as de baixa renda, estão enfrentando desafios estruturais com a alta da inflação em itens essenciais, como alimentos e serviços básicos. Por isso, a recomendação da Entidade é que mantenham o planejamento financeiro combinado à busca por alternativas de poupança e investimento, o que é essencial para enfrentar as incertezas econômicas. Para as empresas, a orientação é focar em estratégias operacionais, digitalização de processos e diversificação de portfólios, o que será fundamental, já que a inovação e a sustentabilidade serão diferenciais importantes, especialmente para empresas voltadas ao mercado externo.