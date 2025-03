PIX passará por mudanças a partir de abril

O Banco Central do Brasil revelou que o orçamento destinado à manutenção do sistema de pagamentos instantâneos, o PIX, alcançará R$ 67,6 milhões em 2025. Este valor representa um aumento significativo em relação aos R$ 53,5 milhões previstos para 2023 e os R$ 44,4 milhões alocados para 2024.

Recentemente, o Banco Central também anunciou mudanças importantes que entrarão em vigor a partir de abril. As alterações implicarão a exclusão de chaves PIX associadas a indivíduos e empresas com pendências junto à Receita Federal. Estima-se que aproximadamente 8 milhões de chaves vinculadas a CPF e cerca de 1,7 milhão relacionadas a CNPJ serão afetadas, totalizando quase dez milhões de chaves que estão em situação irregular.

A principal intenção por trás dessa medida é aumentar a segurança do sistema e reduzir o número de fraudes. Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, destacou que essa iniciativa visa evitar que golpistas vinculem nomes de empresas conhecidas a CNPJs ou CPFs inválidos, proporcionando uma maior proteção ao consumidor.

É relevante mencionar que as chaves não serão excluídas unicamente por questões tributárias, como falta de pagamento de impostos. O Banco Central reafirmou seu compromisso com a integridade do sistema enquanto mantém um olhar atento sobre a segurança dos usuários.

No tocante à operação do sistema, houve relatos recentes de instabilidades no funcionamento do PIX, com falhas registradas durante duas semanas consecutivas. Apesar disso, o Banco Central assegurou que o sistema é robusto e está preparado para lidar com períodos de alta demanda. As equipes responsáveis pela manutenção operam ininterruptamente, inclusive em finais de semana e feriados.

Além disso, uma nova funcionalidade foi lançada recentemente: o PIX por aproximação. Essa modalidade permite que os consumidores realizem pagamentos apenas aproximando seus dispositivos móveis das máquinas dos comerciantes, similar ao método usado por cartões de crédito e débito. Essa inovação foi introduzida a tempo de atender à demanda durante o Carnaval.

O crescimento da utilização do PIX é notável; em 2024, foram registrados R$ 26,46 trilhões em transações através do sistema, representando um aumento de 54,6% em comparação ao ano anterior, quando o total movimentado foi revisado para R$ 17,12 trilhões. Em relação a 2022, onde foram movimentados R$ 10,89 trilhões, os números demonstram um crescimento exponencial na adoção deste meio de pagamento.

A alocação crescente de recursos para o PIX reflete a prioridade dada pelo Banco Central à evolução contínua deste importante serviço financeiro. A instituição considera adequado o valor destinado à manutenção do sistema para garantir sua eficácia e segurança no futuro.