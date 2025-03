TOP 10 notícias de hoje – 11/03/2025

Cinco anos da pandemia de Covid-19: Lições e reflexões

Lições valiosas sobre ciência, educação e saúde mental que moldam o futuro da sociedade

Apresentação da Linha 14-Ônix: um novo marco no transporte de São Paulo

Nova Linha perimetral fará a conexão entre Guarulhos e o ABC Paulista, passando pela zona leste da capital

Violência contra a mulher no Rio de Janeiro aumenta 8% em 2024

Denúncias crescem, refletindo a coragem das vítimas em buscar justiça

SPTrans impõe multas a empresas de ônibus por excesso de velocidade

Mais de R$ 4 milhões em penalizações revelam preocupação com segurança no trânsito

Justiça mira rede criminosa que apoiou fuga de detentos no RN

Os principais alvos da investigação são indivíduos ligados à facção criminosa Comando Vermelho, à qual pertencem Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, os fugitivos recapturados após 50 dias

Palmeiras vence São Paulo e garante vaga na final do Paulista

Equipe busca quarto título consecutivo. Raphael Veiga marcou o gol da vitória.

Lucas Moraes conquista o 3º Capacete de Ouro consecutivo

“É uma honra estar aqui, ao lado do Kaíque”, destacou o piloto, referindo-se ao navegador com o qual venceu o Rally dos Sertões em 2019, 2022 e 2024

Brasil Inaugura Escritório Regional da ONU Turismo, impulsionando o setor no continente

Escritório em funcionamento no Rio de Janeiro é o primeiro da América do Sul e terá papel estratégico na promoção do turismo na região

Anac suspende temporariamente operações da Voepass por questões de segurança

Passageiros devem buscar reembolso e reacomodação

Inadimplência sobe em São Paulo, com alta reincidência nos últimos 12 meses

Queda na recuperação de crédito em 10% preocupa o varejo, acendendo alerta para a redução do consumo