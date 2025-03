SPTrans impõe multas a empresas de ônibus por excesso de velocidade

Na cidade de São Paulo, a velocidade máxima permitida para ônibus é de 50 km/h, podendo ser inferior conforme as normas das vias específicas. Essa regulamentação tem sido rigorosamente monitorada pela SPTrans, que no último ano emitiu mais de 3.300 multas às operadoras de transporte público por descumprimento dessa norma.

As penalizações aplicadas pela SPTrans totalizam mais de R$ 4 milhões, evidenciando a gravidade da questão do excesso de velocidade entre os ônibus da capital. As companhias que se destacam no ranking das infrações são a Sambaíba, que atende as regiões Norte e Centro, a Viação Metrópole, que opera no eixo Leste-Oeste, e a TransUnião, responsável pelo transporte na Zona Leste. A predominância dessas empresas nas estatísticas de multas está relacionada ao número elevado de linhas e lotes em operação sob sua responsabilidade.

A Prefeitura de São Paulo ressalta que todos os motoristas, cobradores e fiscais passam por treinamentos regulares, visando manter atualizados seus conhecimentos sobre as diretrizes do transporte público. A administração municipal também destacou que as infrações referentes ao excesso de velocidade são registradas com base nos dados coletados pelos tacógrafos instalados nos veículos.

No que tange à posição das empresas envolvidas, a Sambaíba comunicou que recebeu 1.014 multas no ano anterior, sendo que 430 delas foram canceladas após apresentação de recurso. A empresa enfatizou seu compromisso com a segurança no trânsito, promovendo treinamentos voltados à conscientização dos motoristas.

Até o momento, tentativas de contato com a Viação Metrópole e a TransUnião para obter suas considerações não resultaram em resposta. A SPTrans também esclareceu que não há espaço para inadimplências relacionadas às multas, uma vez que os valores são automaticamente descontados da remuneração dos operadores após o término do período destinado ao recurso.