Brasil Inaugura Escritório Regional da ONU Turismo, impulsionando o setor no continente

Na última sexta-feira, 7 de fevereiro, o Brasil se tornou a sede do primeiro Escritório Regional da ONU Turismo nas Américas e no Caribe, inaugurado no Rio de Janeiro. Esta nova unidade representa um marco significativo para o desenvolvimento do turismo na região, buscando atrair investimentos tanto para destinos brasileiros quanto para áreas fora do tradicional circuito europeu.

A equipe do escritório conta com consultores nacionais e internacionais, cuja atuação será essencial para a elaboração de políticas e ações destinadas ao fortalecimento do setor turístico. A representação no Brasil terá um papel crucial na assessoria aos países da América Latina e do Caribe, promovendo um crescimento econômico e social sustentável por meio do turismo.

Além de coordenar as operações da ONU Turismo em nível regional, o novo escritório se compromete a incentivar práticas de turismo responsável, sustentável e acessível. O objetivo é aumentar a competitividade do setor e alinhar as atividades turísticas à agenda global, favorecendo parcerias estratégicas. Atualmente, além da sede em Madri, a ONU Turismo possui apenas mais uma unidade regional ativa, localizada na Arábia Saudita.

O ministro do Turismo e presidente do Conselho Executivo da ONU Turismo, Celso Sabino, ressaltou a importância dessa iniciativa para o setor turístico brasileiro. Em suas declarações, ele enfatizou que este é um novo capítulo para o turismo no país: “Estamos celebrando um momento ímpar para a atividade turística brasileira já nos primeiros meses de 2025 e especialmente em 2024, quando conquistamos avanços significativos. Estou convicto de que agora o Brasil e seus vizinhos ganharão maior visibilidade no panorama global do turismo”, afirmou Sabino.

A instalação do Escritório da ONU Turismo foi fruto de intensas negociações promovidas pelo Governo Federal, com a articulação direta do Ministério do Turismo. O Rio de Janeiro foi selecionado como sede por sua importância no setor turístico nacional, servindo como uma das principais portas de entrada para visitantes internacionais.

Em janeiro de 2025, a cidade registrou 240 mil visitantes estrangeiros, representando um aumento de 46% em relação ao mesmo mês do ano anterior. O ministro reiterou que a presença da ONU Turismo no Brasil posicionará o país entre os grandes protagonistas globais do setor, por meio de planejamento estratégico voltado ao desenvolvimento sustentável na região.

Heitor Kadri assumiu a direção do escritório e reafirmou o compromisso de trazer mais investimentos para os países que compõem este novo núcleo. “Os trabalhos começam agora e temos um longo caminho pela frente para desenvolver o turismo no Brasil e nas Américas e Caribe, atraindo visitantes e investimentos enquanto valorizamos nossa cultura e história”, destacou Kadri.

Zurab Pololikashvili, secretário-geral da ONU Turismo e presente na cerimônia de inauguração, considerou a abertura da unidade no Rio como uma oportunidade valiosa para o Brasil. Ele comentou: “Este é um dia marcante para a ONU Turismo; pela primeira vez estabelecemos uma unidade nas Américas e Caribe. Nosso compromisso é atrair mais turistas para esta bela nação; vamos trabalhar arduamente para mostrar ao mundo tudo que o Brasil tem a oferecer”.

Com essa nova representação internacional, o Brasil se posiciona como um protagonista nas relações turísticas regionais. A ampliação dessa interlocução entre os países permitirá melhorias nas políticas públicas que incentivam a chegada de turistas internacionais ao país. Nos últimos anos, o turismo brasileiro tem se destacado como prioridade para o Governo Federal, que aposta nesse setor como vetor fundamental para o desenvolvimento econômico e social sustentável.

O início de 2025 já apresenta resultados expressivos: em janeiro deste ano, 1,48 milhão de turistas internacionais desembarcaram no Brasil, atingindo assim o melhor desempenho em janeiro desde 1970. Dados levantados pelo Ministério do Turismo (MTur), Embratur e Polícia Federal apontam um aumento de 55% em comparação ao mesmo mês de 2024, quando foram registrados aproximadamente 956 mil visitantes estrangeiros.

A formalização do acordo para a instalação do escritório ocorreu em outubro de 2023 durante a 25ª Assembleia Geral da entidade em Samarcanda, Uzbequistão. Em maio de 2024, a Câmara dos Deputados ratificou a proposta brasileira, seguida pela validação no Senado Federal em julho. O presidente Lula sancionou o texto em setembro de 2024.