Turistas estrangeiros curtem e elogiam Carnaval de Rua de São Paulo

Muitos turistas estrangeiros se divertiram no segundo dia do pré-carnaval nas ruas da capital, neste domingo (23), e elogiaram a estrutura preparada pela Prefeitura de São Paulo para a realização do maior Carnaval do Brasil, em especial a distribuição gratuita de água, os jatos que ajudaram a refrescar o calor, a segurança e a disponibilidade de atendimento médico.

O coreano Minjae Lee, de 38 anos, que foi à região do Ibirapuera para conferir a folia do Monobloco, era só elogios à festa. “Gostei muito de conhecer o Carnaval de São Paulo. Está sendo ótimo. Tem muita alegria, as pessoas são animadas. Também estou me sentindo seguro por conta do policiamento. E gostei da distribuição de água. É gratuita, então dá para economizar bastante”, enfatizou.

No Carnaval deste ano, o público é estimado em 16 milhões de pessoas, entre elas 1,5 milhão de turistas, distribuídas em 601 blocos de rua, previsão de R$ 3,4 bilhões na economia da capital, o maior retorno financeiro da história da cidade, além da geração de 50 mil empregos.

Neste domingo, mais de 80 blocos desfilaram pelas ruas de São Paulo, repetindo o sucesso do primeiro dia, no sábado. A festa teve início no período da manhã e continuou até as 19h, com desfiles de megablocos como Sargento Pimenta, Acadêmicos do Baixo Augusta, Monobloco, Solteiro Não Trai e Modo Surto, além de outros grupos. Para os foliões se programarem, a Prefeitura criou o site oficial carnavalsp.com com informações sobre locais, horários e itinerários dos blocos de rua.

Poder aproveitar o domingo em paz ao lado dos amigos na festa do Monobloco também agradou as universitárias Irati, vinda do País Basco, no Norte da Espanha, e a francesa Cyliane Demarche, ambas de 21 anos.

Irati, estudante de Terapia Ocupacional em seu país, afirmou nunca ter visto nada igual. “O Carnaval de São Paulo é incrível, eu não tenho palavras, nunca tinha vivido algo parecido. Eu voltaria a pular carnaval aqui.”

Cyliane, que cursa Design e está fazendo intercâmbio em uma universidade da Zona Oeste, afirmou que vai recomendar aos amigos franceses que venham conhecer o carnaval de São Paulo. “A música é alegre e tem muito policiamento. Estou tranquila e me divertindo demais.”

A Prefeitura está fazendo uma grande operação para ajudar a amenizar as altas temperaturas, com a oferta de 2,2 milhões de copos de água em 158 tendas. A Prefeitura também fez uma parceria com a Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe) para a distribuição de água. Borrifadores e caminhões que lançam jatos fazem parte da estrutura preparada para a festa. Em parceria com a Sabesp, dois caminhões com torneira e cinco bebedouros estão sendo disponibilizados para os dias de folia.

O auxiliar administrativo Flávio Rodrigo Santana, 23 anos, veio do Rio de Janeiro para brincar na folia paulistana, no Modo Surto, da cantora Luiza Sonza, e afirmou estar impressionado com a empatia dos paulistanos. “Estou achando o carnaval de São Paulo nota dez. Há equipes dando assistência para os turistas, os próprios vendedores ambulantes avisam onde tem água de graça. O trânsito está muito organizado e estou me sentindo tão seguro que já usei meu celular várias vezes. Até fiz um post marcando a Prefeitura de São Paulo. Aqui não tem perrengue”, garantiu.

A folia continua nos dias 1º, 2, 3 e 4 de março, e no fim de semana pós-carnaval, 8 e 9. A programação variada é o motivo do assistente de farmácia Jonathan da Silva Pereira, 30 anos, que veio de Guarulhos, na Grande São Paulo, diretamente para o Monobloco. “Há programação para todos os grupos e idades”, disse. “Faz uns dez anos que venho para cá para curtir os blocos e está cada vez melhor, cada ano fica mais elaborado”, garantiu.

Para a dona de casa Cléa Novo, de 56 anos, que também estava festejando na Zona Sul, a presença de pessoas do exterior e de outros Estados na festa paulistana, além da variedade de estilos na grade de atrações, é explicada pela liberdade proporcionada pela segurança. “Gosto dessa diversidade. São Paulo é uma cidade que agrega”, disse. “E o nosso carnaval hoje, em relação aos blocos, proporciona, além de bons espaços e localização, mais segurança do que o Carnaval do Rio de Janeiro. Por isso, afirmo: podem vir com total tranquilidade que vocês vão curtir”, finalizou.

Cada vez melhor

Para a farmacêutica Narjara Andrade Martins, 48 anos, moradora da Mooca, na Zona Leste, o Carnaval de Rua de São Paulo se tornou um programa imperdível. “O Carnaval de São Paulo está mudando muito e está cada vez melhor. Está tudo muito organizado, com segurança, muito divertido. A distribuição de água está sendo fundamental, assim como os postos médicos. A segurança está ótima.”

Também da Zona Leste, de Ermelino Matarazzo, a professora Ana Caroline Pontes de Assis, 40 anos, elogiou a segurança e a distribuição de água. “Estou achando o Carnaval de São Paulo o máximo, muito bem organizado, e essa água de hoje foi de lavar a alma. Melhorou bastante com relação ao que era antes. Agora eu estou me sentindo muito mais segura. Bem bacana a dinâmica, a distribuição e a organização com drones.”

Para a secretária Claudimara Granado Cosomano, 56 anos, moradora da Vila Mariana, Zona Sul, a variedade de blocos resume a diversidade da cidade de São Paulo. “Eu estou achando excelente a variedade de blocos na cidade, agora a gente não precisa mais sair daqui para curtir o Carnaval. Eu estou achando ótimo e aqui, no Ibirapuera, é super organizado. Me sinto absolutamente tranquila e protegida.”

O ponto alto das ações da Prefeitura para tornar o carnaval ainda melhor foi o reforço nos atendimentos médicos, na opinião do administrador Felício Nascimento de Souza, 27 anos, morador do Capão Redondo, na Zona Sul. “Muito bom ter as tendas médicas, porque tenho a segurança de que, se eu passar mal, vai ter o pessoal que consegue me atender de forma rápida e eficiente. Além disso, a diferença dos outros anos está na questão da distribuição de água, estou vendo menos pessoas passando mal, mesmo tendo esse calorão todo. Está mais organizado.”

Cão-robô

O Carnaval de São Paulo deste ano tem várias novidades na área da segurança. Pela primeira vez, a festa é monitorada pelo Smart Sampa, maior e mais completo sistema de segurança da América Latina, com 23 mil câmeras distribuídas pela cidade. Qualquer atitude suspeita flagrada pela Central de Monitoramento é imediatamente reportada à equipe da Guarda Civil Metropolitana (GCM) mais próxima à ocorrência.

Outro recurso tecnológico da gestão em 2025 é a utilização de 20 drones integrados ao Smart Sampa nos 14 megablocos e 365 câmeras nos circuitos desses desfiles. Além disso, o cão-robô da GCM fez parte do patrulhamento e chamou a atenção dos foliões. Equipado com câmeras com algoritmos de reconhecimento facial que transmitem imagens em tempo real para a central de monitoramento do programa Smart Sampa, ele é capaz de localizar pessoas desaparecidas e foragidas da Justiça. O cão-robô tem três câmeras instaladas no dorso, na frente e na parte inferior, que captam imagens em 360º.

Nas ruas, foram empenhados 5.350 agentes da GCM, o que garante um aumento de 30% no efetivo em relação a 2024. No Carnaval de Rua, são 470 viaturas, além de 140 motos. Além disso, o Governo do Estado reforçou o efetivo com 7.300 policiais militares por dia. O balanço da Secretaria Municipal da Segurança Urbana aponta que o reforço deu resultado. Nos dois dias, três pessoas foram presas, das quais uma era um traficante foragido da Justiça da Bahia e um homem que estava desaparecido foi encontrado. Todas as ocorrências foram realizadas com auxílio das câmeras do Smart Sampa.

De acordo com o inspetor da Guarda Civil Metropolitana (GCM), Nelson Valério Ramos de Moraes, foram estacionadas viaturas logo no início do bloco Modo Surto e outras onde os trios-elétricos entraram. “Demos assistência para a empresa de vigilância que fez a revista e tivemos mais três viaturas apoiando a revista. Também apoiamos as equipes de fiscalização da Subprefeitura de Santo Amaro, que estavam espalhadas próximas aos foliões”, explicou.

Moraes ainda destacou que a equipe contou com uma viatura com drone e mais três da Inspetoria de Operações Especiais (IOP), que fizeram o patrulhamento nas ruas transversais e nas adjacências.