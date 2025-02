Lady Gaga promete show inesquecível no Rio: ‘Estava morrendo de vontade’

A cantora Lady Gaga confirmou sua tão aguardada apresentação na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, marcada para o dia 3 de maio. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (21), quando a artista expressou sua empolgação e gratidão através de uma postagem em suas redes sociais.

Esta será a segunda vez que Gaga se apresenta no Brasil, tendo realizado sua estreia no país em 2012. Sua última tentativa de voltar ocorreu em 2017, quando ela estava escalada para se apresentar no Rock in Rio, mas precisou cancelar devido a complicações de saúde relacionadas à fibromialgia. Na ocasião, a artista foi hospitalizada e lamentou profundamente a necessidade do cancelamento. “Fiquei de coração partido quando tive que cancelar anos atrás porque estava hospitalizada,” declarou a cantora.

Na mensagem publicada, Lady Gaga também comentou sobre o carinho que sempre recebeu dos fãs brasileiros, conhecidos como ‘little monsters’. “É uma grande honra ser convidada para cantar para o Rio. Durante toda a minha carreira, os fãs no Brasil têm sido parte da força vital dos ‘little monsters’. Eu estava ansiosa para me apresentar para vocês há anos e agora, após o lançamento do meu novo álbum ‘Mayhem’, previsto para 7 de março, estou finalmente voltando,” afirmou.

A artista garantiu que está se dedicando intensamente para proporcionar uma experiência memorável ao público. “Estou trabalhando muito para garantir que este show seja algo que vocês nunca vão esquecer. Preparem-se para o ‘Mayhem’ na praia,” acrescentou.

Com sua volta ao Brasil se aproximando, os fãs aguardam ansiosamente por um espetáculo que promete ser inesquecível, reafirmando a conexão especial entre Lady Gaga e seu público brasileiro.