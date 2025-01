Show gratuito de Lady Gaga é confirmado em Copacabana

A Prefeitura do Rio de Janeiro confirmou a realização de um show da icônica cantora Lady Gaga na cidade, agendado para o dia 3 de maio de 2025. O espetáculo terá início às 23h30 e se estenderá até as primeiras horas do dia seguinte, prometendo atrair uma multidão superior a um milhão de fãs. Este evento se inspira no sucesso do show de Madonna, realizado nas areias da praia de Copacabana no ano anterior, que também foi um marco na agenda cultural carioca.

O prefeito Eduardo Paes enfatizou a relevância do mês de maio para a promoção de grandes eventos na capital fluminense, anunciando planos para a realização de outros shows de grande porte até 2028. A intenção é consolidar o Rio como um importante centro de entretenimento. Em suas redes sociais, Paes compartilhou um vídeo da artista, gerando ainda mais expectativa entre os fãs com a mensagem: “calma aí gente, vai dar certo para que tanta ansiedade”.

Para acomodar o público aguardado, uma área de cerca de 28.000 metros quadrados será dedicada ao evento na famosa praia de Copacabana. O palco será instalado em frente ao renomado Hotel Copacabana Palace, um local tradicionalmente escolhido para grandes eventos na cidade. Esta iniciativa integra o projeto “Celebration“, que visa atrair artistas internacionais ao Rio de Janeiro, elevando sua imagem como um destino cultural e turístico relevante.

Além do entretenimento proporcionado pelos shows, o projeto “Celebration” tem como objetivo fomentar o turismo e estimular a economia local, trazendo visitantes de várias partes do mundo para desfrutar das atrações cariocas.