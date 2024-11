Lady Gaga pode agitar o Rio em 2025 com show gratuito

Nos últimos anos, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, tem intensificado esforços para posicionar a cidade como um destino de excelência para eventos musicais de grande porte. Em uma recente declaração que gerou alvoroço nas plataformas digitais, Paes sugeriu a possibilidade de um show gratuito da icônica artista Lady Gaga em 2025. A especulação ganhou força após a divulgação de um vídeo em sua conta na rede social X, onde Lady Gaga performa “Shallow” durante a cerimônia do Oscar de 2019.

A promoção de shows gratuitos com artistas internacionalmente renomados não é inédita na administração Paes. Em maio deste ano, um marco significativo foi alcançado quando Madonna realizou um show em Copacabana, viabilizado por recursos municipais e patrocínio do banco Itaú. Este evento gerou um impacto econômico positivo superior a R$ 300 milhões para a cidade. Apesar das críticas sobre o emprego de verbas públicas, o prefeito argumenta que os retornos econômicos e culturais justificam plenamente tais investimentos.

Adicionalmente, Paes manifestou interesse em trazer a banda U2 ao Rio em 2025, reforçando uma estratégia clara para dinamizar o turismo e a economia através de espetáculos musicais globais. A repercussão positiva dos eventos anteriores sustenta esta abordagem.

Paralelamente às suas iniciativas no campo cultural, Eduardo Paes protagonizou um embate nas redes sociais com o ex-juiz Sergio Moro. O desentendimento surgiu após críticas de Paes ao juiz Marcelo Bretas, afastado da Operação Lava Jato. A expressão “sextando bravo”, usada por Paes, evidenciou a intensidade do debate.

A proposta de um concerto com Lady Gaga reflete a intenção da prefeitura em consolidar o Rio como palco central para atrações internacionais. Apesar das discussões em torno do uso de fundos públicos nessas empreitadas, os benefícios econômicos têm se mostrado substanciais, fortalecendo tanto o setor turístico quanto cultural da cidade. Esta estratégia tem provado sua eficácia na promoção do Rio como um destino vibrante e economicamente robusto no cenário global.