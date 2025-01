Lady Gaga anuncia novo álbum e promete retorno às raízes pop

Nesta segunda-feira (27), a cantora Lady Gaga fez um anúncio que promete agitar o cenário musical: o título e a capa de seu sétimo álbum de estúdio, intitulado “Mayhem”, foram revelados. O lançamento está programado para o dia 7 de março e será realizado em escala global.

Lady Gaga descreve seu novo projeto como um “retorno” às suas raízes pop, abordando temas centrais como o “caos” e a transformação, conforme sugerido pelo título do álbum. A artista destaca a importância da música como um meio capaz de unir, provocar e curar, refletindo sobre o impacto emocional que suas canções podem ter sobre o público. A capa do álbum é notavelmente evocativa, exibindo um forte impacto visual que complementa a versatilidade artística pela qual Gaga é reconhecida.

A proposta de “Mayhem”

Em suas palavras, Gaga expressou: “O álbum nasceu do meu medo de retornar à música pop que meus primeiros fãs adoravam.” Contudo, ela enfatiza que “Mayhem” não representa um retorno nostálgico. Em vez disso, trata-se de uma reinvenção de seu som inicial, apresentando uma abordagem caleidoscópica que se inspira em sua extensa trajetória musical, ao mesmo tempo que adota uma perspectiva artística renovada e audaciosa.

A artista comparou seu processo criativo a “remontar um espelho quebrado”, ressaltando que, embora as peças possam não se encaixar perfeitamente, é possível criar algo belo e coeso à sua maneira.

Lançamentos e colaborações de peso

O álbum contará com 14 faixas, entre elas os singles já conhecidos “Disease” e “Die With A Smile”, este último uma colaboração com o cantor Bruno Mars.

Adicionalmente, Lady Gaga está programada para lançar o terceiro single do álbum no dia 2 de fevereiro, durante os intervalos comerciais da cerimônia do Grammy Awards. Neste evento, ela concorre nas categorias de Canção do Ano e Melhor Performance Pop de Duo ou Grupo com a faixa “Die With A Smile”.