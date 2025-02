São Paulo recebe quase 220 mil turistas estrangeiros no primeiro mês do ano

Com 219.787 visitas de turistas internacionais em janeiro deste ano, o estado de São Paulo registrou um crescimento de 22,27% na comparação com o mesmo período de 2024, quando o total foi de 179.749 visitantes. Este é o maior número para o mês desde 2007, quando cerca de 251 mil turistas chegaram ao estado no primeiro mês do ano.

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (21) pela Embratur, em parceria com o Ministério do Turismo (MTur) e a Polícia Federal (PF). “O recorde é resultado do trabalho da Embratur para promover uma maior diversidade de destinos e experiências, para além do sol e praia. É preciso reconhecer a importância do papel de São Paulo para o turismo. Colocamos a visibilidade internacional como prioridade para o desenvolvimento do país, viabilizando uma ampliação da conectividade aérea que também é recorde”, destaca o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

Tendência de crescimento

O aumento registrado no estado segue a tendência nacional. O registro de entrada de turistas internacionais no Brasil em janeiro foi de 1.483.669. O valor supera, de longe, os anos anteriores, e confirma o Brasil como um dos destinos mais procurados do mundo. Os dados representam um crescimento expressivo de 55,07% em relação a janeiro de 2024, quando 956.737 turistas cruzaram as fronteiras brasileiras.

A Argentina mantém-se como o principal emissor de turistas no mês de janeiro deste ano, com 870.318 viajantes vindos ao país vizinho. O número representa um crescimento de mais de 92% na comparação com o primeiro mês do ano de 2024, que havia sido 452.136.

Em segundo lugar no ranking de países que mais mandaram turistas ao Brasil, no período, está o Paraguai, com 108.118 visitantes, seguido do Chile (103.620) e Uruguai (62.848). Em quinto, os Estados Unidos registraram 51.919 chegadas. Além disso, os turistas de países europeus como Portugal, Alemanha, França, Reino Unido e Itália somam, juntos, 91.042 no período.