Palmeiras vence São Paulo e garante vaga na final do Paulista

O Palmeiras conquistou uma vitória decisiva ao derrotar o São Paulo por 1 a 0, em um jogo que contou com o apoio fervoroso de sua torcida no Allianz Parque. Este resultado garantiu ao Verdão uma vaga na final do Campeonato Paulista 2025, onde buscará seu quarto título consecutivo.

Em um ambiente marcado pela intensidade, a partida conhecida como Choque-Rei se destacou pela energia nas arquibancadas, refletindo o desejo da torcida de unir forças com a equipe sob a orientação do técnico Abel Ferreira. O único gol da partida foi anotado por Raphael Veiga, que confirmou a sexta final consecutiva do Palmeiras na competição, um feito que coloca o clube próximo de igualar o recorde histórico do Santos, que alcançou oito finais seguidas entre 2009 e 2016.

Após a vitória, o Palmeiras fez questão de reconhecer o apoio dos torcedores, que desempenharam um papel crucial no desempenho da equipe. Na escalação, Abel Ferreira promoveu apenas uma alteração em relação ao jogo anterior contra o São Bernardo: Vitor Roque entrou na equipe titular no lugar de Flaco López. Com Weverton no gol e uma defesa sólida formada por Rocha, Murilo, Micael e Vanderlan, a equipe mostrou-se bem organizada durante os 90 minutos.

Embora o São Paulo tenha iniciado a partida com um desempenho superior, conseguindo criar algumas oportunidades, a defesa alviverde se destacou em desarmes e intervenções, especialmente através de Micael e Emi Martínez. O Palmeiras demonstrou mais eficiência defensiva do que ofensiva durante os primeiros 45 minutos.

Com Vitor Roque ainda se ajustando ao time durante sua estreia, o atacante teve uma participação importante ao sofrer um pênalti polêmico após ser derrubado por Arboleda. Veiga converteu a cobrança e garantiu a vantagem para o Verdão antes do intervalo.

No segundo tempo, o ritmo da partida diminuiu para os mandantes e o São Paulo criou chances perigosas. Contudo, as substituições realizadas por Ferreira ajudaram a reforçar tanto a defesa quanto o ataque. O sistema defensivo foi ajustado para incluir três zagueiros, aumentando a solidez da retaguarda.

Ainda que não houvesse mais gols na partida, a segurança defensiva do Palmeiras foi suficiente para garantir a classificação até o apito final. Agora, os olhares se voltam para as duas finais contra o Corinthians. A primeira partida será realizada no Allianz Parque e a segunda na Neo Química Arena. As datas exatas serão definidas em reunião na sede da Federação Paulista de Futebol.

Com isso, o Palmeiras segue firme em busca de mais um troféu para sua vasta coleção e reafirma sua posição como uma das equipes mais competitivas do futebol paulista.