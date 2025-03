Corinthians vence Santos e garante vaga na final do Paulistão

O Corinthians se classificou para a final do Campeonato Paulista 2025 ao derrotar o Santos por 2 a 1, em um clássico eletrizante realizado neste domingo (9) na Neo Química Arena. Com esta vitória, a equipe alvinegra agora espera seu adversário na decisão.

No confronto, os gols do Timão foram anotados por Yuri Alberto e Garro, enquanto Tiquinho Soares descontou para o Peixe.

A primeira metade da partida foi intensa. O Corinthians, jogando em casa, iniciou pressionando o time santista desde os primeiros minutos. Embora tenha tido maior posse de bola, o jogo foi equilibrado, com o Santos conseguindo algumas investidas. Aos 12 minutos, uma jogada ensaiada de escanteio resultou no primeiro gol: Garro tocou curto para Memphis, que cruzou na medida para Yuri Alberto abrir o placar.

Após o gol, o técnico Ramón Díaz adotou uma postura mais cautelosa, reforçando a defesa e explorando os contra-ataques. O Santos, precisando reagir, intensificou suas investidas, mas sem sucesso em criar chances claras. O empate veio em um lance de bola parada: Guilherme cobrou escanteio e Tiquinho Soares aproveitou para igualar o marcador.

Expulsões marcam segundo tempo e garantem vitória corinthiana

Com o empate, o Santos voltou mais ofensivo para o segundo tempo, concentrando suas jogadas em Soteldo. Apesar do esforço, as oportunidades de gol foram limitadas. O Corinthians respondeu com investidas de Depay e Bidu, além de uma cabeçada perigosa de Yuri Alberto.

A situação se complicou para o Peixe quando Zé Ivaldo recebeu cartão vermelho. Com um jogador a mais, o Corinthians dominou os minutos finais da partida, sem ampliar o placar. Nos acréscimos, Escobar também foi expulso, dificultando ainda mais a reação santista. Assim, o jogo terminou com a vitória alvinegra por 2 a 1.

Próximos desafios

O Corinthians volta a campo na próxima quarta-feira (12), enfrentando o Barcelona de Guayaquil pela terceira fase da Pré-Libertadores, novamente na Neo Química Arena. Além disso, a equipe aguarda o resultado de Palmeiras x São Paulo, nesta segunda-feira (10), para conhecer seu adversário na final do Paulistão.

O PlayPlus, streaming da Record, exibe o Paulistão 2025 ao vivo e de graça.