Santos e Corinthians se enfrentam em clássico decisivo pelo Paulistão

Na tarde deste domingo (9), o clássico entre Santos e Corinthians promete agitar os torcedores, com a partida marcada para as 18h30 (horário de Brasília) no Estádio da Arena Itaquera. Este duelo, válido pelas semifinais do Campeonato Paulista, é aguardado com grande expectativa por ambos os lados.

Com a vantagem de jogar em casa, o Corinthians chega a esta fase do torneio após acumular 30 pontos na fase de grupos, o que pode ser um fator determinante para sua performance nesta partida decisiva. A equipe alvinegra busca garantir um resultado positivo para avançar na competição.

Neymar reforça o Santos em jogo eliminatório

Do outro lado, o Santos se apresenta com uma escalação reforçada pelo retorno de seu ícone, Neymar. O jogador estará em campo para seu segundo clássico desde seu retorno ao clube, tendo enfrentado anteriormente o mesmo adversário, quando o Santos foi derrotado por 2 a 1 na Neo Química Arena. O time espera contar com a habilidade de Neymar para superar os rivais.

No que diz respeito à equipe corinthiana, a ausência do volante José Martínez é um ponto a ser considerado, uma vez que ele não participou da última partida contra o Barcelona de Guayaquil (EQU). A provável escalação do Corinthians conta com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro e Matheus Bidu; Breno Bidon, Carrillo, Rodrigo Garro e Memphis Depay; Yuri Alberto e Júnior Moraes. Sob o comando do técnico Ramón Díaz, a equipe almeja uma boa apresentação.

Por sua vez, o Santos deve entrar em campo com força total, contando com João Paulo; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Soteldo, Tiquinho Soares e Guilherme. A formação promete trazer uma estratégia ofensiva para enfrentar o rival.

A partida será disputada em formato único e, caso haja empate no tempo regulamentar, a decisão será definida em cobranças de pênaltis. As finais do campeonato ocorrerão em dois jogos de ida e volta, sendo que a equipe que acumular mais pontos na tabela terá a vantagem de atuar em casa no jogo decisivo.

O PlayPlus, streaming da Record, exibe o Paulistão 2025 ao vivo e de graça.