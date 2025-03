Anac suspende temporariamente operações da Voepass por questões de segurança

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) anunciou a suspensão cautelar das operações aéreas da companhia Voepass, a partir de hoje, terça-feira, 11. A medida foi tomada devido à insuficiência nas condições de segurança operacional da empresa, conforme comunicado divulgado pela ANAC nas primeiras horas da manhã.

Voepass, resultado da fusão entre Passaredo Transportes Aéreos e Map Linhas Aéreas, atualmente opera com uma frota de seis aeronaves e atende a 15 destinos com voos comerciais, além de dois locais com contratos de fretamento.

Em nota oficial, a ANAC esclareceu que a suspensão se manterá até que a Voepass consiga demonstrar sua capacidade de cumprir as exigências de segurança estipuladas pelos regulamentos em vigor. “A decisão foi motivada pela incapacidade da companhia em corrigir irregularidades identificadas durante as supervisões realizadas pela ANAC e pela violação das condições previamente estabelecidas para assegurar operações seguras”, informou o órgão.

Após um acidente aéreo ocorrido em agosto do ano passado em Vinhedo, São Paulo, que resultou na morte de 62 pessoas, a ANAC instaurou uma operação assistida para fiscalizar as instalações da Voepass. Técnicos da agência estiveram presentes nas bases operacionais e de manutenção da empresa para garantir que os padrões de segurança fossem respeitados.

Entre as exigências feitas pela ANAC em outubro de 2024 estavam a redução da malha aérea, aumento do tempo em solo das aeronaves para manutenção, mudanças na administração e implementação de um plano de ações corretivas. Contudo, auditorias recentes revelaram uma deterioração no sistema de gestão da companhia e o não cumprimento sistemático das exigências estabelecidas pela ANAC.

A agência destacou que foram identificadas reincidências de irregularidades anteriormente consideradas resolvidas e que o plano de ações corretivas não apresentou eficácia. Essa situação levou à perda de confiança nos processos internos da Voepass, com evidências indicando que a companhia falhou em responder adequadamente à identificação e correção dos riscos relacionados às suas operações aéreas.

Para os passageiros cujos voos foram cancelados devido a esta suspensão, a ANAC recomenda que entrem em contato com a Voepass ou com a agência responsável pela venda dos bilhetes para solicitar reembolso ou reacomodação em outras companhias aéreas.

A situação está sendo monitorada e novas informações serão divulgadas assim que disponíveis.