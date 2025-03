Cinco anos da pandemia de Covid-19: Lições e reflexões

Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou oficialmente a covid-19 como uma pandemia, um marco que desencadeou uma série de mudanças profundas em várias esferas da sociedade. Passados cinco anos, especialistas e analistas refletem sobre as lições extraídas deste período tumultuado.

A pandemia da covid-19, considerada por muitos como “o maior experimento psicológico da história”, impactou diretamente a vida de bilhões de pessoas. Elke Van Hoof, psicóloga da saúde da Universidade Vrije de Bruxelas, descreveu o confinamento imposto pela crise sanitária como uma experiência sem precedentes, com 2,6 bilhões de indivíduos em algum tipo de isolamento.

Desde aquele dia fatídico em março de 2020, o coronavírus Sars-CoV-2 resultou em mais de 777 milhões de infecções confirmadas e aproximadamente 7 milhões de mortes. Entretanto, estimativas da OMS indicam que o número real pode ser ainda maior, alcançando até 15 milhões. As repercussões da pandemia continuam a ser sentidas globalmente, afetando saúde mental, economia e sistemas educacionais.

Entretanto, apesar dos desafios enfrentados, analistas apontam para lições valiosas que emergiram deste cenário. A seguir, destacam-se quatro dessas lições principais:

1. O valor da ciência e os avanços na vacinação

A rapidez com que vacinas eficazes foram desenvolvidas foi um dos legados mais significativos da pandemia. Em apenas nove meses, cientistas conseguiram criar imunizantes utilizando tecnologia de RNA mensageiro sintético. As vacinas desenvolvidas pela Pfizer/BioNTech e Moderna não só salvaram milhões de vidas, mas também revolucionaram a forma como as vacinas são produzidas globalmente.

Margaret Harris, porta-voz da OMS, enfatiza que esses avanços tecnológicos demonstraram a importância crucial da ciência em tempos de crise. Ela destaca que a experiência adquirida durante a pandemia poderá beneficiar futuras pesquisas e desenvolvimento de vacinas para outras doenças.

Tomaz Silva/Agência Brasil

2. Um novo paradigma educacional

A interrupção das atividades escolares durante a pandemia trouxe à tona questões críticas sobre os sistemas educacionais. Mercedes Mateo, do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), observa que o fechamento das escolas resultou em aumento das taxas de evasão escolar e atrasos no aprendizado. No entanto, essa situação também impulsionou uma reflexão necessária sobre o futuro da educação.

Mateo destaca que a pandemia forçou o setor educacional a adotar soluções digitais e híbridas, abrindo caminho para práticas mais flexíveis e adaptáveis. Essa transformação reforçou o entendimento de que as escolas desempenham um papel fundamental não apenas na educação formal, mas também no suporte emocional e social das comunidades.

3. Mudanças no mercado de trabalho

A covid-19 causou uma devastação significativa no emprego em várias regiões do mundo, especialmente na América Latina e Caribe. No entanto, os dados mostram uma recuperação rápida do mercado laboral nos últimos anos. A Organização Internacional do Trabalho (OIT) reporta que as taxas de emprego estão voltando aos níveis pré-pandemia.

A pandemia popularizou o trabalho remoto e híbrido em muitos setores, transformando a dinâmica laboral tradicional. Especialistas apontam que essa flexibilidade pode resultar em ganhos significativos em produtividade e satisfação dos trabalhadores.

4. Saúde mental: um foco renovado

Os efeitos psicológicos da pandemia foram profundos e abrangentes. A solidão, o medo e a incerteza se tornaram companheiros diários para muitos. Laura Rojas-Marcos, especialista em saúde mental, ressalta que este período também despertou uma nova consciência sobre a importância do cuidado com a saúde mental.

Estudos indicam que muitas pessoas passaram a valorizar mais suas relações interpessoais e a importância do apoio emocional durante momentos difíceis. Além disso, a adoção crescente de abordagens digitais para terapia tornou-se uma alternativa valiosa para aqueles que buscam ajuda profissional.

Em síntese, embora os cinco anos desde a declaração da pandemia tenham sido marcados por dificuldades imensas, as lições aprendidas podem servir como alicerces para construir um futuro mais resiliente e preparado para enfrentar novos desafios sanitários e sociais.