Brasil registra 110 mil casos de covid-19 em 2025

Nos primeiros dois meses de 2025, o Brasil reportou aproximadamente 110 mil casos confirmados de Covid-19, conforme informações divulgadas pela Vigilância das Síndromes Gripais, vinculada à Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. A média diária de novos registros alcança a marca de 2.300, destacando a necessidade urgente de atenção ao controle da pandemia.

Especialistas em infectologia enfatizam a relevância da vacinação, especialmente entre grupos vulneráveis como crianças, idosos e gestantes, que apresentam maior risco de desenvolver formas graves da doença.

No estado da Bahia, as estatísticas apontam para 12 óbitos relacionados à Covid-19 apenas neste ano. Em Salvador, a capital do estado, foram contabilizados 482 casos positivos em um período de dez dias, coincidentemente durante as festividades de Carnaval, quando os trios elétricos atraem grandes multidões.

É comum que após o Carnaval ocorra um aumento na busca por atendimento em postos de saúde e hospitais devido ao incremento de doenças respiratórias, incluindo gripe e Covid-19. Os números de atendimentos relacionados a essas condições frequentemente se elevam após as festividades.

A médica e sanitarista Melissa Palmieri, integrante da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, reforça a eficácia das vacinas: “Embora a imunização possa não impedir completamente uma infecção, ela garante que os sintomas sejam leves e reduz a probabilidade de complicações graves”.

O Ministério da Saúde também alertou sobre o aumento recente no número de infecções na última semana epidemiológica encerrada em 15 de fevereiro. Diante das aglomerações esperadas durante o Carnaval, as autoridades recomendam que os foliões aproveitem as festividades com cautela, redobrando os cuidados ao retornar para casa e assegurando que suas carteiras de vacinação estejam atualizadas.