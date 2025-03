Justiça mira rede criminosa que apoiou fuga de detentos no RN

Uma operação significativa, batizada de “Red Dots”, foi iniciada nesta terça-feira (11) com o objetivo de desmantelar uma rede criminosa que supostamente apoiou a fuga de dois detentos da penitenciária federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A ação está sendo realizada em três estados: Rio Grande do Norte, Ceará e Rio de Janeiro.

A operação contempla a execução de 27 mandados de prisão, sendo 14 preventivos e 13 temporários, além de 31 mandados de busca e apreensão. A Justiça também determinou o bloqueio de 32 contas bancárias associadas aos suspeitos, visando a congelamento de bens que podem alcançar até R$ 22,5 milhões.

Os principais alvos da investigação são indivíduos ligados à facção criminosa Comando Vermelho, à qual pertencem Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, os fugitivos recapturados após 50 dias. Esta fuga foi a primeira registrada no sistema carcerário federal brasileiro e resultou em intensas buscas que custaram milhões aos cofres públicos.

A operação é coordenada pela Força de Combate ao Crime Organizado (Ficco), um esforço colaborativo que envolve agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, polícias civil e militar, bem como policiais penais.

De acordo com informações da Polícia Federal, a investigação não apenas apura o suporte recebido pelos detentos após a fuga, mas também revelou indícios de práticas criminosas como organização criminosa armada, tráfico de drogas e armas, lavagem de dinheiro, tortura e homicídio.

Um inquérito separado havia investigado as circunstâncias da fuga dos prisioneiros, sendo concluído no mês passado sem indiciamentos. O relatório final indicou falhas estruturais e negligência por parte dos servidores como fatores que facilitaram a evasão dos presos; no entanto, não foram encontrados elementos que sugerissem auxílio externo durante a fuga.