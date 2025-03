Lucas Moraes conquista o 3º Capacete de Ouro consecutivo

Principal nome do país no cenário do off-road internacional, Lucas Moraes conquistou na noite desta segunda-feira (10) seu terceiro Capacete de Ouro consecutivo. Desde 2022, o único piloto brasileiro a disputar integralmente o Campeonato Mundial de Rally-Raid e o melhor representante do país no Dakar é eleito pela imprensa especializada como o destaque da temporada. No período, Moraes venceu duas vezes o Rally dos Sertões (2022 e 2023), obteve um surpreendente pódio já na estreia do Dakar (2023), venceu três especiais (feito também inédito para o país, em 2024 e 2025), além de ter terminado em terceiro lugar no Campeonato Mundial já em seu ano de estreia (2024), outro feito inédito para o Brasil, em um desempenho considerado fundamental para a conquista do título de fabricantes pela Toyota.

O evento aconteceu no Clube Naval, em Brasília, com a presença de grandes nomes da história do esporte a motor brasileiro, como Paulo Gomes e Nelson Piquet. “Que agradecer muito aos organizadores e à Confederação Brasileira de Automobilismo por essa festa. É realmente uma honra estar aqui ao lado do Kaíque”, disse Lucas, referindo-se ao navegador Kaíque Bentivoglio, seu parceiro em competições disputadas no Brasil. “Eu e ele vencemos três edições do Rally dos Sertões (2019, 2022 e 2024) nestes doze anos que estamos juntos. É meu grande parceiro”, comentou Lucas Moraes.

Bentivoglio e Moraes na premiação do Capacete de Ouro

(Divulgação)

Desempenho internacional – O mestre de cerimônias do evento foi o jornalista Celso Miranda, que enalteceu os resultados do piloto brasileiro em provas internacionais, nas quais compete ao lado do navegador espanhol Armand Monleón. “Passou perto a vitória na segunda etapa do Mundial, em Abu Dhabi”, disse Miranda, referindo-se à prova disputada em fevereiro. “Chegamos em segundo, a dois minutos do vencedor, mesmo depois de quase dois mil quilômetros de corrida no deserto”, completou Lucas. “E no último Dakar, disputado em janeiro, vencemos duas especiais, mas um problema de suspensão nos tirou da briga pela vitória. Foi uma pena, mas faz parte, o Dakar é um grande desafio para os carros também”, observou.

O próximo compromisso de Moraes será a terceira etapa do Campeoanto Mundial de Rally Raid, a ser disputada de 18 a 24 de maio, na África do Sul. Na ocasião, seu navegador será Armand Monleón, especialista contratado pela equipe Toyota Gazoo Racing para a temporada internacional de 2025.