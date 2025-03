Apresentação da Linha 14-Ônix: um novo marco no transporte de São Paulo

O Governo do Estado de São Paulo revelou detalhes sobre a futura Linha 14-Ônix em uma série de audiências públicas, realizadas nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro. Os encontros ocorreram nas cidades de São Paulo, Santo André e Guarulhos, proporcionando à população a oportunidade de conhecer o ambicioso projeto que irá interligar Guarulhos a Santo André, com um trajeto que atravessará a zona leste da capital paulista.

A nova linha ferroviária contará com um total de 23 estações e se estenderá por 41 quilômetros. O investimento previsto para sua construção ultrapassa R$ 13,1 bilhões. De acordo com o cronograma apresentado, a obra será executada em um período de dez anos, dividido em três fases distintas: a Fase 1, que irá do Hospital Jardim Helena até Rio das Pedras, será realizada entre os anos 4 e 7; a Fase 2 se estenderá do Rio das Pedras até o ABC entre os anos 7 e 10; enquanto a Fase 3 ligará o Hospital Jardim Helena a Bonsucesso, programada para ocorrer entre os anos 8 e 10. A expectativa é que, até 2040, a linha atenda cerca de 225 mil passageiros diariamente, com intervalos médios entre os trens de cinco minutos.

Programa de Parcerias de Investimentos

O desenvolvimento da Linha 14-Ônix é parte integrante do programa estadual de Parcerias Público-Privadas (PPP), conhecido como PPI-SP. Este programa visa não apenas expandir as oportunidades de investimento no estado, mas também fomentar o emprego e promover o desenvolvimento socioeconômico, tecnológico e ambiental em São Paulo. No total, o PPI-SP conta com 29 projetos qualificados e uma carteira de investimentos superior a R$ 494 bilhões.

A implementação desses projetos será guiada por princípios de sustentabilidade, segurança jurídica e estabilidade regulatória, assegurando que as melhores práticas nacionais e internacionais sejam respeitadas ao longo do processo.