Concessão da Linha 10-Turquesa promete transformar a mobilidade entre ABC e São Paulo

O projeto do Lote ABC-Guarulhos, do Governo de SP, qualificado no Programa de Parcerias de Investimentos do Estado (PPI-SP), prevê a concessão da Linha 10-Turquesa de trens urbanos à iniciativa privada. Com investimentos de R$ 6 bilhões, a linha se consolidará como um dos principais eixos de conexão entre a região do ABC e o centro expandido de São Paulo, impactando positivamente a mobilidade de cerca de 14 milhões de pessoas.

Atualmente, a Linha 10-Turquesa atende 14 estações e possui integração com sete linhas (1-Azul; 2-Verde; 3-Vermelha; 4-Amarela; 7-Rubi; 11-Coral; 12-Safira), além dos Expressos Turísticos Mogi das Cruzes e Paranapiacaba. Com as melhorias planejadas, o número de estações atendidas passará para 18 e as linhas integradas aumentarão para 11 em nove pontos distintos, permitindo conexões mais rápidas e eficientes. Além das já mencionadas, a linha 10-Turquesa passará a se conectar diretamente com as Linhas 6-Laranja, as futuras linhas 16-Violeta e 14-Ônix, além da 15-Prata do Metrô.

Entre os principais benefícios do projeto está a ampliação e modernização da infraestrutura ferroviária. A linha ganhará quatro novas estações: Bom Retiro, São Carlos-Parque da Mooca, ABC e Pari (Contingente). Haverá ainda uma redução do intervalo entre os trens de 6 para 4,5 minutos no trecho entre Bom Retiro e Mauá. A proposta também visa minimizar as interrupções causadas por alagamentos nos horários de pico do verão e a extinção das passagens em nível, que serão substituídas por passarelas, viadutos rodoviários ou passagens inferiores

Com a aquisição de 16 novos trens, a Linha 10 estará preparada para atender uma demanda média projetada (até 2040) de 552 mil passageiros por dia útil.

Além disso, seis estações serão reconstruídas (Juventus-Mooca, Ipiranga, Utinga, Prefeito Saladino, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra), quatro serão ampliadas (São Caetano, Santo André, Mauá e Guapituba) e outras quatro passarão por reformas pontuais (Brás, Luz, Tamanduateí e Capuava). Essa reestruturação contribuirá para o desenvolvimento urbano, especialmente na região da futura Estação ABC.